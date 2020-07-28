«Дефицит около 650 млрд». Пенсионный фонд пополнят вкладами россиян: их начнут изымать

Минфин предлагает конфисковывать подозрительные накопления россиян в пользу Пенсионного фонда. Законопроект уже внесен в правительство, но пока неясно, кто будет проверять, законным накопления или нет, и начиная от какой суммы на счете россиянам будут поступать вопросы, пишет РБК.

Министерство финансов предлагает внести поправки в Гражданский и Бюджетный кодексы, они позволят перечислять в Пенсионный фонд России те деньги россиян, законность получения которых нельзя доказать. Речь идет о поправках в ст. 46 и 146 Бюджетного кодекса в части уточнения перечня доходов бюджета ПФР. СМИ об этом сообщила пресс-служба ведомства, уточнив что поправки в Бюджетный кодекс необходимы для синхронизации его с Гражданским.

В Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого <...> не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства в случае отсутствия доказательств законности их получения, — заявили в пресс-службе.

Напомним, в рамках пенсионной реформы 2018 года в Пенсионный фонд уже должны перечисляться «конфискованные денежные средства в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежные средства от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений».

Если новый законопроект будет принят, накопления могут перечисляться в ПФР уже с декабря 2020 года. При этом в Минфине не пояснили, кто именно будет проверять законность получения денежных средств. Также в ведомстве пока не знают, какая минимальная сумма должна будет привлекать внимание контролирующих органов.



«Известия» пишут, что в большинстве фракций Госдумы эту инициативу поддержали так как доходы ПФР упали, необходимо восполнять дефицит.

Пенсионный фонд надо укреплять. Одним из источников могут быть недоказанные доходы. Но это говорит о том, что накопительная страховая система у нас не работает, — заявил первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов.

По его словам, инициатива Минфина является попыткой «заштопать» эту систему. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов (КПРФ) сообщил, что сейчас Пенсионный фонд испытывает большую нехватку средств. «По моим подсчетам, реальный дефицит составляет около 650 млрд руб., хотя в бюджете он ниже (согласно данным на 2020 год, дефицит ПФР равен 118,4 млрд руб.)», — сказал он. Депутат считает, что даже дополнительный источник средств вряд ли полностью исправит ситуацию.

В Пенсионном фонде инициативу не прокомментировали.

Сейчас в пользу государства может изыматься только имущество, если окажется, что оно было приобретено на доходы, законность которых не подтверждена. В конце 2019 года Конституционный суд уточнил, что такое имущество может быть конфисковано у любых лиц, а не только у чиновников и членов их семей, на которых распространяется действие закона о контроле за расходами госслужащих.

По данным генерального прокурора Игоря Краснова, с начала 2020 года ПФР за счет продажи конфискованного у чиновников имущества пополнился на 21,4 млрд рублей.