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Что нужно сотрудникам, чтобы лучше работать на удаленке? И как компаниям это обеспечить

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Что нужно сотрудникам, чтобы лучше работать на удаленке? И как компаниям это обеспечить
Автор фото: Mudassar Iqbal. Иллюстрация: Pixabay.com

75% работников сохранили или нарастили продуктивность в индивидуальной работе во время удаленки. Однако с командной работой оказалось хуже. К чему готовиться бизнесу, чтобы удерживать лучших?

#ЛАЙФХАКИ

75% сотрудников компаний, работающих удаленно, считают, что смогли сохранить или даже повысить свою эффективность, за исключением совместных проектов, говорится в опросе Boston Consulting Group. В ходе исследования с конца мая по середину июня было опрошено 12 тыс. человек в Германии, Индии и США.

Из-за пандемии компании перевели 40% своих работников на удаленную работу. Опрос показал, что за несколько первых месяцев карантина в индивидуальных задачах, таких как анализ данных, подготовка презентаций и административные дела, их эффективность как минимум не пострадала. В совместных задачах, таких как командная работа и взаимодействие с клиентами, сохранить или увеличить эффективность смогли 51% опрошенных

Результаты исследования удивили его авторов: в BCG ожидали увидеть падение производительности труда, учитывая скорость и масштаб изменений, связанных с пандемией, а также тот факт, что работодатели не успели подготовить персонал к переходу на удаленную работу. Опрос также показал интерес сотрудников к удаленке и повышенную открытость управленцев к ней. 

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Некоторые рабочие методы сохранятся и после пандемии коронавируса, полагают в BCG. Аналитики обнаружили четыре фактора, которые коррелируют с восприятием сотрудниками своей производительности при выполнении совместных задач, будь то удаленная работа или работа на месте:

  • социальные связи; 
  • психическое здоровье;
  • физическое здоровье;
  • рабочие инструменты.

У сотрудников, которые удовлетворены социальными связями со своими коллегами, в два-три раза больше шансов сохранить или улучшить свою производительность при выполнении совместных задач, чем у тех, кто ими не доволен.

Опрос также показал, что сотрудникам на удаленке остро не хватает спонтанных разговоров с коллегами в офисе, как рабочих, так и социальных. Компаниям будет крайне важно воссоздать эту связь независимо от того, где находятся сотрудники.

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Важны также и рабочие инструменты, такие как удобный стол: люди, которые удовлетворены своим оснащением, в два раза чаще поддерживают или повышают свою производительность при выполнении совместных задач. 

Все больше компаний переводят сотрудников на гибридные модели работы, в которых сочетаются офисная и удаленная работа, поэтому изменения в рабочих моделях продолжатся, полагают эксперты BCG. Как считают работодатели, около 40% работников будут трудиться удаленно, показал недавний опрос BCG Workplace of the Future employee. 60% опрошенных сотрудников заявили, что им важна гибкость в выборе места для работы — в офисе или удаленно.  

Автор: Андрей Пермяков
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