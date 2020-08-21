Удаленка бьет по здоровью. Как болтовня в офисе влияет на душевное равновесие

СЕО Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания без проблем перешла на удаленный режим работы, эффективность сотрудников в таких условиях даже выросла, но он не видит в этом повода для радости. В своем интервью New York Times он объяснил, что так люди лишаются социального капитала, люди реже общаются друг другом, а это плохо. Словам эксперта уже есть научные подтверждения, пишет Reminder.

Я скучаю по той паре минут общения до и после встречи, которые были возможны, когда встречи были физическими, — говорит Наделла и отмечает, что время видеозвонков, как правило, регламентировано.

Что такое социальный капитал?

Речь не только о количестве подписчиков в социальных сетях или способности вызвать симпатию у окружающих. Это более широкое понятие: по сути, общая совокупность связей (знакомств) конкретного человека, с помощью которых он получает доступ к определенным ресурсам — к эмоциональной поддержке, важной информации, практической помощи. Отличительная черта людей с большим социальным капиталом в том, что они активно участвуют в создании своего сообщества.

В 2017 году вышла статья американского психолога Джулианны Холт-Ластанг, которую обсуждали по всему миру и даже зачитывали перед американским сенатом. Она подвела в ней итоги нескольких лет работы и описала результаты метаанализа исследований с участием в общей сложности 3,4 млн человек. Главный вывод: общение важно не только для нашей психики, это биологическая потребность. Недостаток общения — это риск для здоровья, сравнимый с малоподвижным образом жизни, курением 15 сигарет в день или проживанием на экологически неблагополучных территориях.

New Scientist выделяет три причины, по которым мы теряем связи:

Отсутствие общего опыта. Ученые знают, что совершение каких-то действий одновременно вместе с кем-то очень важно для нас. Вместе поесть или поиграть в настольный футбол — это именно то, что помогает создавать связи. Особенно, как показывают исследования, среди мужчин. Британский психолог Самуэль Робертс отмечает, что во время онлайн-разговоров люди смеются реже, чем во время личного общения.

Отсутствие невербальной коммуникации. Несексуальный физический контакт — например, когда кто-то приятный поглаживает нашу руку, когда мы грустим, — вызывает неврологические и физиологические реакции в организме, например, выброс эндорфинов. Это поднимает настроение и мы начинаем чувствовать, что находимся в дружественной нам среде: доверие — лучший помощник в укреплении связей.

Отсутствие общения с малознакомыми людьми. Например, с бариста из ближайшей кофейни или с коллегой из соседнего отдела, с которым привыкли каждый день перебрасываться парой фраз у кулера. До пандемии у людей было, в среднем, от 11 до 16 таких взаимодействий в день, и как ни странно, они тоже вносили вклад в наше самочувствие.

В серии исследований, опубликованных канадскими учеными, было установлено, что сильные связи (с родственниками, партнерами, друзьями, важными коллегами) и слабые связи (контакты с малознакомыми, а то и вовсе незнакомыми людьми) независимо друг от друга влияют на наше благополучие и повышают чувство включенности в сообщество. Когда участников исследований поощряли инициировать светскую беседу с незнакомцами, они становились счастливее на 17%.

Кроме того, cлучайные контакты оказываются очень важны для продуктивной работы: у малознакомых людей часто разный жизненный опыт и это позволяет посмотреть на задачу с разных перспектив и генерировать больше свежих идей.

Чтобы остановить снижение числа слабых связей, используйте возможности вступить в контакт с незнакомцами. Завязывайте разговор с людьми, которых часто встречаете в парке. Напишите сообщение коллеге, чьей работой давно восхищаетесь. Организуйте видеоконференцию с людьми, которые работают в той же области, что и вы.