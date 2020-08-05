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Ритейлеры сжимают офисы: X5 переводит сотрудников на удаленную работу

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Ритейлеры сжимают офисы: X5 переводит сотрудников на удаленную работу
Иллюстрация: Пресс-служба X5

Все больше компаний переводят своих офисных сотрудников на удаленный или гибридный режим труда — это позволяет им экономить до 30% привычных расходов на офис, включая аренду и коммунальные платежи.

#НОВОСТИ

X5 Retail Group (объединяет торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») запустила проект по удалённой работе Home Office и переведет 60% своих сотрудников на удаленный и комбинированный режим работы, сообщила компания. Работники сети смогут трудиться из дома 1-3 дня в неделю, остальные либо перейдут на постоянный режим работы из дома, либо смогут приезжать в офис раз в неделю. 

В рамках трансформации компания запустит дополнительные цифровые инструменты для совместной работы, изменит подход к использованию ресурсов: электричества, воды, бумаги, офисов. Х5 намерена сделать свои офисы пространствами-трансформерами для командной работы. Сегодня около 90% площадей занимают рабочие места и лишь 10% отведено под зоны коммуникаций, а после трансформации соотношение должно составить 60% и 40% соответственно. Компания также откажется от части занимаемых площадей и таким образом снизит расходы на аренду. Завершить реорганизацию офисов компания планирует к концу 2021 г.

Решение о графике удалённой работы сотрудник, деятельность которого допускает такой режим, сможет принять самостоятельно и согласовать с руководителем. Компания обещает сохранить все условия оплаты труда, льготы и компенсации вне зависимости от выбранного формата работы. 

Сокращение части площадей затронет несколько арендованных офисов,прежде всего в тех бизнес-центрах, где условия договора предусматривают такую возможность, пишет «Коммерсантъ». В X5 работает более 307 тыс. сотрудников.

На гибридный режим работы переводят сотрудников и другие крупные ритейлеры, в том числе Leroy Merlin. В «М.Видео-Эльдорадо» с сентября 60% сотрудников будут работать только удаленно или два-три дня в неделю смогут посещать офис. Остальные останутся в офисе в формате гибких рабочих графиков и с возможностью удаленной работы. Это позволит экономить более 30% офисных расходов, включая аренду и коммунальные платежи. «Вкусвилл» предлагает своим сотрудникам пользоваться офисом для встреч или при необходимости, в Metro дают возможность посещать офиса по желанию, но не более чем для 25% отдела одновременно.

Автор: Андрей Пермяков
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