«Неясно, сколько денег не хватит». Принята программа самой дорогой стройки Екатеринбурга

Правительство Свердловской области утвердило комплексную программу по подготовке и проведению Всемирной летней Универсиады, которая состоится в 2023 г. в Екатеринбурге.

Как пишет «Коммерсант», всего на реализацию региональной программы планируется потратить 64,7 млрд руб., из них 34 млрд руб. будут направлены из регионального бюджета. По прогнозам свердловских властей, из федерального бюджета выделят 10,9 млрд руб., более 1,6 млрд руб. — из местных бюджетов, более 18 млрд руб. — из внебюджетных источников.

Сегодня мы делаем еще один шаг навстречу Универсиаде. Нам предстоит многое сделать. Но итогом должен стать большой спортивный праздник, который оставит колоссальное наследие уральцам в виде спортивной инфраструктуры, новых дорог, современного медицинского центра, студенческих общежитий, объектов сферы гостеприимства, обновление парка общественного пассажирского транспорта и так далее, — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, в мае правительство РФ подписало распоряжение, в котором АО «Синара-Девелопмент» (входит в «Группу Синара» Дмитрия Пумпянского) назначается единственным подрядчиком по госконтрактам на строительство, ввод в эксплуатацию и оснащение объектов Универсиады-2023. Документ дает право основному подрядчику привлекать сторонние компании — при условии исполнения своими силами не менее 30% всех работ.

Как рассказывал DK.RU, деревня Универсиады расположится на Новокольцовском тракте, общая площадь 15-этажных общежитий составит 230 тыс. кв. м, там смогут проживать 11 тыс. 585 человек. Кроме того, до 2023 г. в Новокольцовском будут построены медицинский центр, 14-этажный общественный центр, Дворец водных видов спорта и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Также к Универсиаде построят Дворец Дзюдо, академию волейбола имени Николая Карполя, Дворец самбо в Верхней Пышме и теннисный центр в Сысерти.

Всего на строительство новых спортобъектов планируется выделить 53,4 млрд руб., на капитальный ремонт — 2,1 млрд руб., еще 3,1 млрд руб. затратят на подготовку транспортной инфраструктуры.

Депутаты не уверены, что при строительстве объектов Универсиады не возникнет финансовых проблем. По итогам 2020 г. из-за пандемии коронавируса бюджет Свердловской области недосчитается 65-70 млрд руб., рассказывал DK.RU. Депутат Вячеслав Вегнер прокомментировал изданию:

Мы пока не корректировали бюджет, поэтому сложно понять, сколько не хватает на Универсиаду. Сейчас мы тратим столько, сколько положено, хоть и недополучаем доходы. Но в случае финансовых трудностей федерация подставит плечо.

Отметим, что строительные работы на площадке в Новокольцовском микрорайоне, где расположится деревня Универсиады-2023, уже стартовали. В начале августа «Группа ЛСР» приступила к строительству общежития — в трехсекционном здании смогут проживать порядка 1,7 тыс. спортсменов. Всего запроектировано пять таких общежитий.

Добавим, что спортивная программа Универсиады будет включать соревнования по 18 видам спорта. За время соревнований будет разыграно 247 комплектов медалей. Планируется, что за 13 дней соревнования посетят 750 тыс. зрителей.