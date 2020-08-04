По собственному желанию. Артемий Кызласов уволен с поста главы «Титановой долины»

3 августа Совет директоров особой экономической зоны «Титановая долина» удовлетворил просьбу Артемия Кызласова об отставке.

Накануне генеральным директором ОАО ОЭЗ «Титановая долина» Артемием Кызласовым в адрес высшего органа управления акционерным обществом было подано заявление об уходе с занимаемого поста по собственному желанию. 3 августа в заочной форме был проведен Совет Директоров особой экономической зоны, на котором отставка Артемия Кызласова была принята. Временно исполняющим обязанности генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» продолжает оставаться Андрей Антипов, — сообщили DK.RU в пресс-службе ОЭЗ.

Напомним, Артемий Кызласов обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в особо крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. Артемий Кызласов был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Райсуд Екатеринбурга отправил топ-менеджера в СИЗО до 17 апреля, полагая, что тот может скрыться от следствия, так как у него нет регистрации в Екатеринбурге — он прописан в Москве.

По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от представителя подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору.

На заседании суда Артемий Кызласов заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями, позднее он обжаловал свой арест.

15 июля 2020 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил отпустить экс-гендиректора «Титановой долины» из СИЗО под залог в 2,5 млн руб. Аналогичное решение, но с меньшей суммой залога — 1,5 млн руб. — вынесли в отношении Михаила Шилиманова, который обвиняется в посредничестве при получении взятки. Однако прокуратуру не устроило решение районного суда: ведомство подало апелляцию, в которой ходатайствовало о смене меры пресечения с залога на арест. В качестве аргумента указывалась возможность обвиняемых скрыться от следствия.

Свердловский областной суд частично удовлетворил апелляционное представление прокурора. Обоих обвиняемых отправили под домашний арест до 17 октября 2020 г. Им запретили общаться с участниками по уголовному делу, отправлять и получать почтовые телеграфные отправления, использовать любые средства связи и интернет.

Между тем, буквально вчера стало известно о том, что уголовное дело заведено в отношении еще одного бывшего топ-менеджера госкорпорации — речь об экс-гендиректоре «ВСМПО-Ависма» Михаиле Воеводине. Его обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).