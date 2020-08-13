5 тыс. заболевших, вторая российская вакцина. Что важно знать о коронавирусе 13 августа

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса, умерли 124 человека, полностью выздоровело 6 098 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 907 758 случаев болезни, 15 384 летальных исхода, выздоровело 716 396 человек.

Среди новых случаев 692 приходится на Москву, в Свердловской области — 162 заболевших, Санкт-Петербурге — 160, Московской области — 148, Нижегородской — 130, Ростовской — 125, Красноярском крае — 121, Иркутской области — 115, Ханты-Мансийский автономном округе и Омской области — по 108, Ставропольском крае и Оренбургской области — по 105, Волгоградской области — 102. В остальных регионах зафиксировано менее 100 новых случаев.

По данным университета Джонса Хопкинса на 13 августа, в мире зафиксировано 20,62 млн заболевших коронавирусом, 749,4 тыс. человек умерли от болезни. В США зафиксировано 5,19 млн случаев и 166 тыс. смертей, в Бразилии — 3,16 млн и 104,2 тыс. умерших, Индии — 2,39 млн и 47 тыс. летальных исходов. Россия по заболеваемости находится на четвертом месте.

Накануне протестировали на добровольцах вторую российскую вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пишет « Интерфакс ». Все добровольцы находятся под наблюдением врачей, жалоб на состояние у них нет, подчеркивают в ведомстве.