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5 тыс. заболевших, вторая российская вакцина. Что важно знать о коронавирусе 13 августа

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5 тыс. заболевших, вторая российская вакцина. Что важно знать о коронавирусе 13 августа
Иллюстрация: Pikist.com

Количество новых случаев болезни в России стабилизировалось в районе 5 тыс. человек, всего оно достигло 907 тыс. Тем временем в НИИ «Вектор» ввели добровольцам вторую российскую вакцину

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса, умерли 124 человека, полностью выздоровело 6 098 заболевших, сообщил оперативный штаб. Всего на сегодняшний день в стране зафиксировано 907 758 случаев болезни, 15 384 летальных исхода, выздоровело 716 396 человек.

Среди новых случаев 692 приходится на Москву, в Свердловской области — 162 заболевших, Санкт-Петербурге — 160, Московской области — 148, Нижегородской — 130, Ростовской — 125, Красноярском крае — 121, Иркутской области — 115, Ханты-Мансийский автономном округе и Омской области — по 108, Ставропольском крае и Оренбургской области — по 105, Волгоградской области — 102. В остальных регионах зафиксировано менее 100 новых случаев.

По данным университета Джонса Хопкинса на 13 августа, в мире зафиксировано 20,62 млн заболевших коронавирусом, 749,4 тыс. человек умерли от болезни. В США зафиксировано 5,19 млн случаев и 166 тыс. смертей, в Бразилии — 3,16 млн и 104,2 тыс. умерших, Индии — 2,39 млн и 47 тыс. летальных исходов. Россия по заболеваемости находится на четвертом месте.

Накануне протестировали на добровольцах вторую российскую вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, пишет «Интерфакс». Все добровольцы находятся под наблюдением врачей, жалоб на состояние у них нет, подчеркивают в ведомстве.
 
11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от Covid-19 — впервые в мире. В ближайшие две недели будет выпущена первая партия вакцины от, сначала будут прививать людей из групп риска.
Автор: Андрей Пермяков
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