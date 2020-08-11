В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ей привилась дочь Путина

В России впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавирусной инфекции, об этом заявил президент России Владимир на совещании с членами правительства 11 августа. Ее разработали в Центре им. Гамалеи Минздрава России, вакцина начнет производиться самим Центром и компанией «Биннофарм» (подконтрольна АФК «Система»), сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, сейчас отрабатывают технические регламенты для масштабирования производства на площадках ряда отечественных производителей, кроме того, Российский фонд прямых инвестиций вкладывает в производство и продвижение вакцины за рубежом — интерес к ней уже проявляет сегодня ряд стран. В России первом этапе пройти добровольное вакцинирование предложат медработникам и учителям.

Преимущество [вакцины] заключается в том, что она сделана на базе аденовирусных векторов человека и формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет, сказал Путин.

Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и всё. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних проявлений и температуры нет после прививки, — сказал президент.

Вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г., пишет «Интерфакс» со ссылкой на государственный реестр лекарственных средств. В оборот в регионах вакцину введут вместе с началом третьей фазы ее испытаний в Москве, к которой готовы приступить «сразу, как деньги дадут», сказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом 10 августа Ассоциация организаций клинических исследований предложила Минздраву РФ отложить регистрацию вакцины, так как ее испытания не завершены, а массовое производство еще не налажено. Росздравнадзор и главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико не поддержали это предложение, Брико сказал , что не видит оснований «ставить препоны» для регистрации препарата.