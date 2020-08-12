Более 900 тыс. случаев коронавируса, скорый выпуск вакцины. Главное о Covid-19

За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса, зафиксировано 129 летальных исходов, полностью выздоровело 7 123 человека, сообщил оперативный штаб. Всего в стране обнаружено 902 701 случаев болезни, умерли 15 260 человек, выздоровело 710 298 заболевших.

В Москве зафиксировано 689 новых случаев, Свердловской области — 167, Санкт-Петербурге — 161, Московской области — 152, Ростовской — 127, Нижегородской — 124, Красноярском крае — 123. Более 100 случаев также в Иркутской, Омской, Оренбургской и Орловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

В ближайшие две недели будет выпущена первая партия российской вакцины от коронавируса, первыми будут прививать люди из групп риска, сказал на пресс-конференции 12 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сегодня идет контроль качества. В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата, будут поступать для (вакцинации) медиков групп риска, — сказал министр (цитата по « Интерфаксу »).