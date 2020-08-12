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Более 900 тыс. случаев коронавируса, скорый выпуск вакцины. Главное о Covid-19

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Более 900 тыс. случаев коронавируса, скорый выпуск вакцины. Главное о Covid-19
Иллюстрация: Flickr.com

За последний день в России выявили еще 5,1 тыс. заболевших Covid-19, умерли 129 человек. В ближайшие две недели в стране начнут выпускать вакцину от коронавируса.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлено 5 102 новых случая коронавируса, зафиксировано 129 летальных исходов, полностью выздоровело 7 123 человека, сообщил оперативный штаб. Всего в стране обнаружено 902 701 случаев болезни, умерли 15 260 человек, выздоровело 710 298 заболевших.

В Москве зафиксировано 689 новых случаев, Свердловской области — 167, Санкт-Петербурге — 161,  Московской области — 152, Ростовской — 127, Нижегородской — 124, Красноярском крае — 123. Более 100 случаев также в Иркутской, Омской, Оренбургской и Орловской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. 

В ближайшие две недели будет выпущена первая партия российской вакцины от коронавируса, первыми будут прививать люди из групп риска, сказал на пресс-конференции 12 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Сегодня идет контроль качества. В течение двух недель будут выпущены первые упаковки лекарственных препарата, будут поступать для (вакцинации) медиков групп риска, — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
О регистрации вакцины президент Владимир Путин объявил накануне. При этом пока известно только о тестировании 38 взрослых — у них после прививки были зафиксированы 144 нежелательных явления (НЯ). Как пишет «Фонтанка», об этом говорится в отчете Центра Гамалеи, где разработали вакцину. У добровольцев нашли отечность, боль, гипертермию и зуд в месте прививки. Также зафиксированы недомогание, повышение температуры, снижение аппетита, головную боль и ряд других неприятных последствий.
Автор: Андрей Пермяков
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