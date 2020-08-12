Падение прибыли российского бизнеса в пандемию стало худшим за 16 лет

В марте-мае 2020 г. совокупная прибыль российского бизнеса рухнула на 67% год к году, в основном из-за пандемии и связанных с ней ограничений, пишет РБК на основе отчета международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это худший показатель за всю историю наблюдений, минимум за 16 лет: прежде он наблюдался в 2017 г., тогда прибыль упала на 28%.

За весну 2020 г. бизнес в России заработал в совокупности 1,4 трлн руб., подсчитали в FinExpertiza. Более трети компаний показали совокупный убыток в 1,65 трлн руб., остальные — 3,05 трлн руб. прибыли. При этом в марте компании показали совокупный убыток в 277 млрд руб.

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Разные регионы показывали по итогам весны как прибыль, так и убыток. В Москве компании понесли совокупные убытки на 85 млрд руб. При этом прибыль Республики Алтай выросла сразу на 574% — аналитики связывают это с всплеском внутреннего туризма из-за закрытых по причине коронавируса границ.

К сожалению, сейчас мы видим, что перезапуск крупнейших экономик, а значит и восстановление глобального спроса, может существенно затянуться и будет очень неоднородным. Восстановление же внутреннего потребительского спроса со стороны российского населения на фоне провалившихся доходов также будет крайне медленным, — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Падение российского ВВП во втором квартале 2020 г. составило 8,5% год к году, оценивает Росстат. Это оптимистичнее, чем ранее оценивали Центробанк и Минэкономразвития: 9,5-10% и 9,6% соответственно.