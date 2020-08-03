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Предпринимательские доходы россиян рекордно снизились за 20 лет

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Предпринимательские доходы россиян рекордно снизились за 20 лет
Иллюстрация: DK.RU

Пандемия нанесла сильный удар по доходам бизнеса. Как следствие, россияне теперь зарабатывают на своем деле меньше, чем в предыдущие два десятилетия.

#НОВОСТИ

Доходы россиян от предпринимательской деятельности во втором квартале снизились до 3,5% в общей структуре — это минимальный показатель с 2000 г., пишет РБК на основе данных Росстата. По сравнению с первым кварталом их доля снизилась едва ли не вдвое — с 5,9% всех доходов. Предпринимательские доходы включают: вознаграждение за труд ИП, арендные поступления, авторские отчисления, бонусы директоров и т.д.

Согласно расчетам Росстата, 2000-го по 2019 год доля предпринимательских доходов в структуре общих доходов россиян не падала ниже 5,7% Во втором квартале 2020 г. доходы граждан от бизнес-деятельности составили примерно 512 млрд руб. при общей сумме доходов в 14,6 трлн руб. В первом квартале 2020 г. доходы от предпринимательства были на 300 млрд руб. больше. 

Доля предпринимательских доходов снизилась сильнее всего, тогда как доля оплаты труда выросла — с 63,5% в первом квартале до 65,3% во втором (в целом за 2019 год — 58%). Социальные выплаты от государства обеспечили 21,8% денежных доходов граждан.

Доходы от предпринимательства во втором квартале сильно упали из-за карантинных ограничений, когда малый бизнес, особенно в сфере общепита и услуг, зачастую не смог работать, и владельцы потеряли источник доходов, пояснил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Сохраняющиеся ограничения, к примеру, предельная численность посетителей в заведениях общепита, будут сказываться на доходах предпринимателей, указывает он.

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Кроме того, существенно сократились ставки аренды на недвижимость — на 11% в апреле и мае по сравнению с концом февраля и началом марта, указал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Многие арендаторы смогли договориться о снижении платы или о каникулах на период карантина. 

Малый и средний бизнес в России начал оживать в мае: в рабочие недели месяца выручка МСБ снизилась на 18% год к году, тогда как в апреле падение доходило до 33%, говорилось в расчетах Tinkoff CoronaIndex — аналитического проекта «Группы Тинькофф». Одни компании смогли перестроиться, другие — переждать и возобновить работу, пусть и в меньших масштабах, говорил вице-президент банка «Тинькофф» Федор Бухаров.

Впрочем, за последнюю декаду июня, когда карантинные меры во многих городах были почти сняты, Банк России не зафиксировал заметных позитивных изменений спроса. Граждане не спешат тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда, а социальная поддержка лишь частично компенсирует утраченные доходы, объяснял регулятор.

Автор: Андрей Пермяков
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