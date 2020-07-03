Спрос не оживился даже после карантина. Люди и компании не спешат тратить

За последнюю декаду июня, когда карантинные меры во многих городах были почти сняты, Банк России не зафиксировал заметных позитивных изменений спроса, пишет «Коммерсантъ». Хотя динамика входящих платежей указывает на возможное оживление экономической активности в третьей декаде июня, считает регулятор, Граждане не спешат тратить деньги из-за неопределенности на рынке труда, а социальная поддержка лишь частично компенсирует утраченные доходы.

Значительное превышение входящих денежных потоков над «нормальным» уровнем сохраняется в производстве лекарственных средств и текстильной промышленности. Значительно выросли потоки в розничной торговле: там объем платежей несколько недель держится выше «нормального» уровня, что указывает на оживление потребительского спроса по мере снятия ограничительных мер.

Существенным остается спад в экспортных отраслях. При этом динамика инвестиционного спроса улучшается — прежде все в производстве электроники, машин и оборудования и в строительстве.

В целом я не вижу оживления в июне. Потребление электроэнергии продолжило снижаться, а показатели в производстве автотранспорта — сегменте, традиционно отражающем кризис,— ухудшились,— сказал изданию Владимир Сальников из ЦМАКП.

Частично падение доходов домохозяйств могут компенсировать меры поддержки семей с детьми — за июнь и июль на каждого ребенка до 16 лет выплатили по 10 тыс. руб. в месяц. Эти пособия добавят в доходы граждан порядка 288 млрд руб., но это всего 0,5% от денежных доходов населения в 2019 году, и сумма позволит лишь локально сгладить влияние кризиса.