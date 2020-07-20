Российская элита прививается от COVID-19 с апреля. О прививках Путину ничего не известно

Российская элита имела бесплатный доступ к экспериментальной вакцине от коронавируса еще в апреле, утверждают источники Bloomberg.

Сохранившие анонимность источники пояснили, что вакцина еще три месяца назад была доступна миллиардерам, топ-менеджерам и чиновникам России, некоторые из них даже рассказали о побочных эффектах.

Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи, вели топ-менеджерам таких компаний, как алюминиевый гигант UC Rusal, а также миллиардерам и чиновникам, утверждают собеседники агентства.

Знакомый с ситуацией исследователь пояснил, что программа, в рамках который представители российской элиты получили вакцину, совершенно законна, но информацию о ней хранили в тайне, чтобы избежать наплыва желающих принять в ней участие. Всего в программу были вовлечены несколько сотен человек, Bloomberg удалось подтвердить информацию о том, что прививки сделали десяткам людей, все они предпочли сохранить анонимность.

При этом неясно, как отбирали участников программы. Эти люди не входят в списки в рамках официальных исследований, но за их состоянием следят, результаты регистрируют специалисты института. Вакцину чаще всего вводят в клинике, связанной с институтом Гамалеи, плату за нее не берут, но пациенты обязаны подписать документ, в котором прописаны возможные риски.

Один из топ-менеджеров, пообщавшийся с журналистами Bloomberg, рассказал, что побочных эффектов после прививки не заметил. Он пояснил, что рискнул и сделал экспериментальные прививки ради того, чтобы иметь возможность жить нормальной жизнью и проводить бизнес-встречи в обычном формате. Некоторые привитые рассказали Bloomberg, что у них была боль в мышцах, повышалась температура.

Осведомленные источники издания утверждают, что были привиты многие топ-менеджеры UC Rusal. Также доступ к вакцине был предложен производителю удобрений «Фосагро», но компания его по-прежнему рассматривает, подчеркнули знакомые с ситуацией с собеседники. В компаниях эту информацию не прокомментировали.

Некоторые топ-менеджеры заявили Bloomberg, что отказались от вакцины, так как пока нет доказательств ее безопасности. Один крупный бизнесмен подчеркнул, что решил не делать прививку после того, как врач предупредил, что на понимание рисков потребуется еще как минимум год.

С пресс-службой центра имени Гамалеи агентству в воскресенье связаться не удалось. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, были ли сделаны прививки главе государства и членам его администрации.