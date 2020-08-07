5,2 тыс. заболевших, местные послабления и ограничения. Главное о коронавирусе 7 августа

За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса, 119 человек умерло, полностью выздоровело 7 235 заболевших. Всего в стране зафиксировано 877 135 случаев болезни, 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.

Среди новых случаев 686 приходится на Москву, 180 — на Свердловскую область, 158 — на Московскую область, 157 заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге. Более 100 случаев также в Ханты-Мансийском АО, Иркутской, Ростовской, Мурманской, Омской, Нижегородской, Оренбургской и Ульяновской областях, а также Красноярском, Краснодарском, Ставропольском и Хабаровском краях.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 19,1 млн заболевших коронавирусом. В США — 4,88 млн случаев, Бразилии — 2,91 млн заболевших, Индии — 2,02 млн. Умерло более 715 тыс. человек, в том числе в США — 160,1 тыс., Бразилии — 98,5 тыс., Мексике — 50,5 тыс.

Изменение ограничений

В Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в Сочи на фоне роста числа заболевших.

Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тысяч туристов и свыше 500 тысяч местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших, — сказал мэр города Алексей Копайгородский на совещании в горадминистрации (цитата по « Интерфаксу »).

В Санкт-Петербурге ограничения смягчили. С 8 августа будет снят запрет на проведение на улицах города спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, разрешено возобновить работу парков аттракционов под открытом небом.

Вакцинирование добровольцев

В Москве несколько медработников и сотрудников мэрии добровольно испытали на себе вакцину от коронавируса в рамках клинических испытаний препарата, пишет « Интерфакс » со ссылкой на источник, близкий к руководству города. Речь идет о вакцине, которую разрабатывает НИЦ им. Гамалеи.