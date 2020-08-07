Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.08
73,03
86,61
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

5,2 тыс. заболевших, местные послабления и ограничения. Главное о коронавирусе 7 августа

4 566
5,2 тыс. заболевших, местные послабления и ограничения. Главное о коронавирусе 7 августа
Автор фото: Bicanski. Иллюстрация: Pixnio.com

Общее число случаев коронавируса в России приблизилось к 880 тыс., смертей — более 14,7 тыс. Вакцину от болезни испытывают на добровольцах. В Сочи ужесточают масочный режим.

#НОВОСТИ

За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса, 119 человек умерло, полностью выздоровело 7 235 заболевших. Всего в стране зафиксировано 877 135 случаев болезни, 14 725 летальных исходов, выздоровело 683 592 человека.

Среди новых случаев 686 приходится на Москву, 180 — на Свердловскую область, 158 — на Московскую область, 157 заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге. Более 100 случаев также в Ханты-Мансийском АО, Иркутской, Ростовской, Мурманской, Омской, Нижегородской, Оренбургской и Ульяновской областях, а также Красноярском, Краснодарском, Ставропольском и Хабаровском краях.

Всего в мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 19,1 млн заболевших коронавирусом. В США — 4,88 млн случаев, Бразилии — 2,91 млн заболевших, Индии — 2,02 млн. Умерло более 715 тыс. человек, в том числе в США — 160,1 тыс., Бразилии — 98,5 тыс., Мексике — 50,5 тыс.

Изменение ограничений

В Сочи ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в Сочи на фоне роста числа заболевших.

Сегодня в Сочи уже пик курортного сезона. Одновременно в городе находятся около 210 тысяч туристов и свыше 500 тысяч местных жителей. В связи с этим мы видим ожидаемый и контролируемый прирост заболевших, — сказал мэр города Алексей Копайгородский на совещании в горадминистрации (цитата по «Интерфаксу»).
В Санкт-Петербурге ограничения смягчили. С 8 августа будет снят запрет на проведение на улицах города спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, разрешено возобновить работу парков аттракционов под открытом небом.

Вакцинирование добровольцев

В Москве несколько медработников и сотрудников мэрии добровольно испытали на себе вакцину от коронавируса в рамках клинических испытаний препарата, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к руководству города. Речь идет о вакцине, которую разрабатывает НИЦ им. Гамалеи.
 
Вакцина центра им. Н.Гамалеи будет официально зарегистрирована 12 августа. Первыми привьют врачей и пожилых людей, сообщил замглавы Минздрава. 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Собственники были в тихом бешенстве». Как прошло открытие торговых центров? Опрос DK.RU«Собственники были в тихом бешенстве». Как прошло открытие торговых центров? Опрос DK.RU
    35 095
  • В Свердловской области на продажу выставили санаторий со СПА и бассейномВ Свердловской области на продажу выставили санаторий со СПА и бассейном
    42 460
  • Дайте людям сидеть в одиночестве. Почему мозговые штурмы на самом деле ничего не даютДайте людям сидеть в одиночестве. Почему мозговые штурмы на самом деле ничего не дают
    22 311
  • Алексей Кушнарев назначен заместителем председателя областного заксобрания по бюджетуАлексей Кушнарев назначен заместителем председателя областного заксобрания по бюджету
    19 195
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.