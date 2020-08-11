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Свердловская область побила собственный антирекорд по числу безработных

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Свердловская область побила собственный антирекорд по числу безработных
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

На Среднем Урале продолжает расти число людей, потерявших работу. Официальные данные уже превысили прошлый антирекорд, который был зафиксирован в 2010 г., — 3,96%.

#КАДРЫ#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

В Свердловской области продолжает увеличиваться число людей, лишившихся работы. По данным областной Федерации профсоюзов, которые приводит ЕАН, в режиме неполной занятости в регионе сейчас находятся 30,37 тыс. человек, в простое — 11,23 тыс., свободных вакансий — 40,12 тыс. Официально зарегистрированы 106 тыс. безработных; уровень регистрируемой безработицы — 5%. Коэффициент напряженности — 2,51 (отношение количества безработных к количеству вакансий).

Впервые власти открыто заговорили о проблеме два месяца назад, когда число официальных безработных достигло 75 тыс. человек. Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов говорил о том, что ситуация с безработицей в регионе в дальнейшем будет ухудшаться.

У нас были дни, когда мы по 2,5 тыс. человек ставили на учет, сейчас цифра колеблется от 600 до 700 человек в день. И пока снижения мы не видим, — цитировал DK.RU зам. губернатора.

Власти считают, что скачок безработицы во много связан с президентскими выплатами, которые глава государства пообещал всем, кто потерял работу из-за пандемии. К июню, по данным замгубернатора, регион уже выплатил более 1 млрд руб. на пособия. Минтруд одобрил области еще порядка 1,67 млрд руб.

Управляющий компании FoodFace Андрей Лодкин рассказывал DK.RU, что в период пандемии стало сложнее найти сотрудников :

Отзывов на вакансии стало почти в 10 раз меньше. У нас размещено пять вакансий, а в неделю мы получаем два-три резюме. По сравнению с тем, что было раньше, это нонсенс. Я связываю это с тем, что повысилось пособие по безработице, есть разовые доплаты. К примеру, если человек потерял работу, он получает пособие 12 130 руб., плюс 15% уральский коэффициент, если двое детей — плюс 6 тыс. руб., плюс есть разовые выплаты на детей, а еще сейчас лето — если есть дача, наверное, этого достаточно, чтобы пока не работать.

Однако власти не отрицали и того, что экономическая ситуация также влияет на повышение числа безработных.

Если внешнеэкономическая ситуация будет сохраняться по рынкам металлов, если весь состав людей, которые сейчас находятся в системе сокращенного рабочего дня, на ограниченной занятости (порядка 44 тыс. человек) выйдет на рынок, то при негативном прогнозе мы достигнем цифры 120—130 тыс. безработных, — прогнозировал Чемезов.

В июле официальное число безработных в регионе превысило 100 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,73% и превзошел прошлый антирекорд, который был зафиксирован в 2010 г., — 3,96%.

Ранее специалисты службы исследований hh.ru рассказывали, что у 44% жителей Свердловской области с началом пандемии уменьшилась заработная плата, сообщал DK.RU. Чаще других о сокращении зарплаты сообщали представители профессиональных сфер «Продажи», «Искусство, развлечения, медиа», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука, образование», а также «Высший менеджмент».

Автор: Анна Хлебникова
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