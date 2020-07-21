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За полгода с пандемией число безработных в регионе увеличилось в 4,5 раза

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За полгода с пандемией число безработных в регионе увеличилось в 4,5 раза
Иллюстрация: pixabey.com

Официальное число безработных в Свердловской области превысило 100 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,73% и превзошел прошлый антирекорд, который был зафиксирован в 2010 г., — 3,96%.

#КОРОНАКРИЗИС#КАДРЫ#НОВОСТИ

Региональный департамент по труду и занятости населения Свердловской области опубликовал официальные данные по безработице в регионе. По информации ведомства, на 20 июля потеряли работу и встали на учет в службы занятости 100 334 человека. По сравнению с началом года, показатель значительно вырос: 1 января на Среднем Урале было зарегистрировано 22 тыс. безработных. В два раза увеличился показатель и по сравнению с серединой мая, когда в разгаре были ограничительные меры по COVID-19: к 15 мая на учете в региональных службах занятости состояли около 55 тыс. свердловчан.

При этом число вакансий на трудоустройство существенно — в 2,5 раза — ниже: в официальной базе около 40 тыс. объявлений с предложением работы.

В июне заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов говорил о том, что ситуация с безработицей в регионе в дальнейшем будет ухудшаться.

У нас были дни, когда мы по 2,5 тыс. человек ставили на учет, сейчас цифра колеблется от 600 до 700 человек в день. И пока снижения мы не видим, — приводил DK.RU слова замгубернатора.

По мнению чиновника, на пике число безработных может достичь 130 тыс. человек. Власти считают, что скачок безработицы во много связан с президентскими выплатами, которые глава государства пообещал всем, кто потерял работу из-за пандемии.

Более половины поданных заявлений — от представителей серого сектора, их около 40 тыс. человек. Они претендуют на выплаты, которые обещал президент, и не особо заинтересованы в трудоустройстве, — отмечал Олег Чемезов.

К июня, по данным замгубернатора, регион уже выплатил более 1 млрд руб. на пособия. Минтруд одобрил области еще порядка 1,67 млрд руб.

Однако власти не отрицают и того, что экономическая ситуация также влияет на повышение числа безработных.

Если внешнеэкономическая ситуация будет сохраняться по рынкам металлов, если весь состав людей, которые сейчас находятся в системе сокращенного рабочего дня, на ограниченной занятости (порядка 44 тыс. человек) выйдет на рынок, то при негативном прогнозе мы достигнем цифры 120–130 тыс. безработных, — прогнозировал Чемезов.

Ранее специалисты службы исследований hh.ru рассказывали, что у 44% жителей Свердловской области с началом пандемии уменьшилась заработная плата, сообщал DK.RU. Чаще других о сокращении зарплаты сообщали представители профессиональных сфер «Продажи», «Искусство, развлечения, медиа», «Административный персонал», «Маркетинг, реклама, PR», «Наука, образование», а также «Высший менеджмент».

Также DK.RU рассказывал о ситуации с занятостью в сфере общепита. Из-за пандемии без работы и без зарплаты остались почти 50% персонала. Впрочем, сейчас ситуация в этом секторе начала выправляться.

Как подсчитали специалисты hh.ru, за первые десять дней с момента открытия в Екатеринбурге летних веранд количество вакансий в отрасли общественного питания выросло почти в два раза. Если в период с 21 по 30 июня было открыто всего 95 вакансий, то с 1 по 10 июля — уже 187.

Сейчас подбор кадров в сфере общепита идет очень активно, так как с открытием летних веранд нагрузка выросла. Кроме того, многие уже начали таким образом готовиться к следующему этапу снятия ограничений, — прокомментировала ситуация Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Напомним, что летние веранды начали работу в Екатеринбурге 1 июля — это стало одним из послаблений режима повышенной готовности, который действует в Свердловской области с конца марта в связи с пандемией COVID-19. Губернатор Евгений Куйвашев, несмотря на эпидобстановку, которая все еще остается сложной, постепенно снимает ограничения. Так, вчера глава региона подписал указ, который разрешает репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей, а также культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления, показ кинофильмов) с количеством посетителей, не превышающем 50% от вместимости площадки. Летние веранды общепитовских заведений теперь могут работать по всему региону, а не только в Екатеринбурге. Кроме того, теперь могут открыться музеи и библиотеки.

Зато по-прежнему запрещена работа торговых центров. Они простаивают с конца марта, что уже привело к значительным убыткам. Владельцы ТРЦ прогнозируют, что если в Екатеринбурге не разрешить полное открытие торговых объектов, через месяц-полтора прямые убытки каждого объекта составят 80–100 млн руб., писал DK.RU. В этом случае часть ТРЦ неизбежно приостановит работу либо попадет в дефолт, а около около 200 арендаторов, среди которых 30–40% относятся к малому и среднему предпринимательству, будут вынуждены свернуть свой бизнес, что в итоге приведет к появлению новых безработных. Чтобы предоствратить такую ситуацию, владельцы крупных ТРЦ обратились к губернатору с просьбой разрешить работу торговых центров.

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