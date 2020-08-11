Силовики на скорых, автомобилисты сбивают омоновцев. Протесты в Белоруссии усиливаются

Вечером 10 августа в Белоруссии продолжились протесты против итогов президентских выборов, на которых победил возглавляющий страну с 1994 г. Александр Лукашенко с 80% голосов. При этом независимые опросы показывают победу объединенного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. В ее штабе отказались признать итоги выборов, а протесты начались вечером в воскресенье. На улицы Минска и других городов страны вышли тысячи людей, а ОМОН применял против протестующих светошумовые гранаты.

Минск стоит и гудит pic.twitter.com/E6foMpehp2 — Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020

В понедельник протесты оказались даже сильнее. Протестующие строили баррикады возле торгового центра «Рига» и рядом со станцией метро Пушкинская, но ОМОН разрушал их. Силовики применяли против участников акций резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы, к подавлению протестов подключили спецназ. Как пишет «Медиазона», ОМОН начал передвигаться на автомобилях скорой помощи, чтобы подъезжать к протестующим под видом врачей.

Стрельба по людям на Пушкинской



Фото: https://t.co/zCRSIuq7sV pic.twitter.com/TEfWEGPNuL — Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020

В ходе протестов погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. В Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады и в ходе противостояния со спецназом один из протестующих пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил смертельные травмы.

Протестующие применяют против силовиков фейерверки, дважды автомобилисты сбивали силовиков, блокировавших проезд автомобилей.