Тысячи людей протестовали в Белоруссии против итогов выборов. Один человек погиб
Предварительные итоги, которые показали победу Лукашенко с 80% голосов, вызвали массовые протесты. Люди вступали в противостояние с силовиками, оппозиция не признает результат.
ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов, пишет агентство БЕЛТА. Объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергея Черечня — 1,13%, против всех — 6,02%.
В штабе Тихановской заявили, что не признают итоги выборов. Во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за объединенного оппозиционного кандидата, пишет РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову.
После объявления предварительных итогов выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты: ОМОН разгонял людей, применяя против протестующих светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Во многих городах люди вступали в силовое противостояние с ОМОНом. Правозащитная организация «Весна сообщила» об одном погибшем: на мужчину наехал полицейский грузовик. В МВД Белоруссии утверждают, что в протестах никто не погиб.
pic.twitter.com/MA75pIkQ7r— Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020
Международная реакция
И, как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия. Исключительно из доверия. Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, на великой жалости, и наблюдаем. Мы призываем соседей к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия, — сказал он.