Тысячи людей протестовали в Белоруссии против итогов выборов. Один человек погиб

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов, пишет агентство БЕЛТА. Объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергея Черечня — 1,13%, против всех — 6,02%.

В штабе Тихановской заявили, что не признают итоги выборов. Во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за объединенного оппозиционного кандидата, пишет РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову.

После объявления предварительных итогов выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты: ОМОН разгонял людей, применяя против протестующих светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Во многих городах люди вступали в силовое противостояние с ОМОНом. Правозащитная организация «Весна сообщила» об одном погибшем: на мужчину наехал полицейский грузовик. В МВД Белоруссии утверждают, что в протестах никто не погиб.

pic.twitter.com/MA75pIkQ7r — Чай з варэннем (@belteanews) August 10, 2020

Следственныq комитет возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, пишет белорусский портал Tut.by . По словам