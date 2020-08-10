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Тысячи людей протестовали в Белоруссии против итогов выборов. Один человек погиб

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Тысячи людей протестовали в Белоруссии против итогов выборов. Один человек погиб
Иллюстрация: Twitter @belteanews

Предварительные итоги, которые показали победу Лукашенко с 80% голосов, вызвали массовые протесты. Люди вступали в противостояние с силовиками, оппозиция не признает результат.

#НОВОСТИ

ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов: у действующего главы государства Александра Лукашенко 80,23% голосов, пишет агентство БЕЛТА. Объединенный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 9,9% голосов, Анна Канопацкая — 1,68%, Андрей Дмитриев — 1,04%, Сергея Черечня — 1,13%, против всех — 6,02%. 

В штабе Тихановской заявили, что не признают итоги выборов. Во всех регионах страны избиратели отдали от 70% до 90% голосов за объединенного оппозиционного кандидата, пишет РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо политика Ольгу Ковалькову.

После объявления предварительных итогов выборов в Белоруссии вспыхнули массовые протесты: ОМОН разгонял людей, применяя против протестующих светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Во многих городах люди вступали в силовое противостояние с ОМОНом. Правозащитная организация «Весна сообщила» об одном погибшем: на мужчину наехал полицейский грузовик. В МВД Белоруссии утверждают, что в протестах никто не погиб.

Следственныq комитет возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, пишет белорусский портал Tut.by. По словам 
главы ведомства Ивана Носкевича, пострадали десятки милиционеров, участникам массовых беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.
 
Сам Лукашенко после ночи протестов сделал только одно заявление: «Политика одна должна быть — люди».

Международная реакция 

С победой на выборах Лукашенко поздравили лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все в стране согласны с анонсированными предыдущими результатами выборов. 
И, как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия. Исключительно из доверия. Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, на великой жалости, и наблюдаем. Мы призываем соседей к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия, — сказал он.

 

Автор: Андрей Пермяков
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