«Белорусский 2020-й — это наш 2024-й». Что показывают первые итоги выборов в Беларуси

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах с результатом 79,7% голосов. Как пишет ТАСС, об этом говорится в данных экзитпола телеканала «Мир», проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО».

Главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов (10,1% по данным экзитпола по заказу телеканала СТВ), Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов.

При этом, данные экзитпола по Москве, при посольстве Белоруссии, показывают диаметрально противоположные результаты. Всего проголосовало 3788 избирателей, за Тихановскую отдали голос 78,5%, а за Лукашенко — 6%, от ответа отказались 11,7% респондентов, против всех проголосовали 2%.