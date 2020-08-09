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«Белорусский 2020-й — это наш 2024-й». Что показывают первые итоги выборов в Беларуси

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«Белорусский 2020-й — это наш 2024-й». Что показывают первые итоги выборов в Беларуси
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Официальные экзитполы отдают победу действующему президенту Александру Лукашенко, который идет на свой шестой срок с почти 80% голосов. Независимые опросы показывают победу оппозиционного кандидата.

#НОВОСТИ

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах с результатом 79,7% голосов. Как пишет ТАСС, об этом говорится в данных экзитпола телеканала «Мир», проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО». 

Главный кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набирает 6,8% голосов (10,1% по данным экзитпола по заказу телеканала СТВ), Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% респондентов. 

При этом, данные экзитпола по Москве, при посольстве Белоруссии, показывают диаметрально противоположные результаты. Всего проголосовало 3788 избирателей, за Тихановскую отдали голос 78,5%, а за Лукашенко — 6%, от ответа отказались 11,7% респондентов, против всех проголосовали 2%.

Судя по результатам независимых экзитполов и опросов в очередях на участки, это то, что в России называется «владимирский перевертыш»: пачки бюллетеней за двух кандидатов меняются местами, пишет политолог Екатерина Шульман. Кроме того, на досрочном голосовании в стране 
(основной инструмент фальсификаций, указывает эксперт) проголосовали более 40% избирателей, но люди пошли голосовать в основной день голосования.
Кстати, что-то не слышно разговоров, как высокая явка легитимизирует нечестные выборы, и вообще это игра с шулером, м? ...нам почему всё это важно: потому что белорусский 2020-й — это наш 2024-й, все уже догадались, кажется, — резюмирует политолог.
Кроме того, в Белоруссии вечером 9 августа почти целиком был выключен интернет, пишет бывший ИТ-консультант ФБК Владислав Здольников. Не открываются независимые новостные сайты Tut.by и Belta.by. Как сообщают белорусские СМИ в Telegram, в Минске несколько сотен человек вышли на проезжую часть проспекта Победителей, они кричат: «Уходи!», «Наш дом — Беларусь!». ОМОН жестко задерживает людей и применяет против протестующих светошумовые гранаты.
Автор: Андрей Пермяков
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