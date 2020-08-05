Ситуация с вкладами может вернуться в 90-е: россияне разочаровываются в их доходности

Ситуация с банковскими вкладами может откатиться к состоянию середины 90-х, когда их доходность была ниже уровня инфляции. Как пишет РБК, об этом сказал зампред ВТБ Анатолий Печатников. Сейчас доходность базовых вкладов составляет 4% с небольшим, тогда как официальный таргет по инфляции — 4%.

Мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам, — сказал топ-менеджер банка.

В таком случае «люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений», считает Печатников. По его мнению, будет падать доходность и по накопительным счетам, конструкция которых в принципе предполагает меньшую доходность для клиента.

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Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, снижаются: в третьей декаде июля до 4,58%, тогда как в первой декаде месяца они находились на уровне 4,63%, опубликовал накануне данные Центробанк.

Регулятор с начала пандемии в марте 2020 г. снизил ключевую ставку уже три раза, до 4,25%. Последнее снижение было 24 июля, на 0,25 процентных пункта.

Совокупный портфель вкладов физлиц в банках к началу 2020 г. достиг 30,55 трлн руб., сообщал ЦБ. На рублевые депозиты приходится 24,57 трлн.