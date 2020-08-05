Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
73,28
86,62
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Ситуация с вкладами может вернуться в 90-е: россияне разочаровываются в их доходности

4 817
Ситуация с вкладами может вернуться в 90-е: россияне разочаровываются в их доходности
Иллюстрация: DK.RU

«Мы рискуем, что реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений».

#НОВОСТИ

Ситуация с банковскими вкладами может откатиться к состоянию середины 90-х, когда их доходность была ниже уровня инфляции. Как пишет РБК, об этом сказал зампред ВТБ Анатолий Печатников. Сейчас доходность базовых вкладов составляет 4% с небольшим, тогда как официальный таргет по инфляции — 4%. 

Мы конечно рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995-1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам, — сказал топ-менеджер банка.

В таком случае «люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений», считает Печатников. По его мнению, будет падать доходность и по накопительным счетам, конструкция которых в принципе предполагает меньшую доходность для клиента.

Читайте также >>> «Это точно выгоднее вклада». Что делать с деньгами, когда вокруг коронавирус и сокращения

Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, снижаются: в третьей декаде июля до 4,58%, тогда как в первой декаде месяца они находились на уровне 4,63%, опубликовал накануне данные Центробанк.

Регулятор с начала пандемии в марте 2020 г. снизил ключевую ставку уже три раза, до 4,25%. Последнее снижение было 24 июля, на 0,25 процентных пункта.

Совокупный портфель вкладов физлиц в банках к началу 2020 г. достиг 30,55 трлн руб., сообщал ЦБ. На рублевые депозиты приходится 24,57 трлн.
 
Тем не менее, в последние годы из-за падения доходности банковских вкладов становятся все популярнее альтернативные способы вложений, в том числе в акции, индивидуальный инвестиционный счет, и так далее. Так, в июне 2020 г. количество клиентов-физлиц Московской биржи превысило 5,3 млн человек, из них 705 тыс. — активные, которые в течение месяца совершили хотя бы одну сделку. В декабре 2019 г. клиентов-физлиц насчитывалось 3,86 млн, годом ранее — 1,95 млн человек.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Против экс-главы «ВСМПО-Ависма» возбуждено уголовное делоПротив экс-главы «ВСМПО-Ависма» возбуждено уголовное дело
    33 389
  • «В деньгах не проиграете». Зачем идти в российскую компанию после сокращения в иностранной«В деньгах не проиграете». Зачем идти в российскую компанию после сокращения в иностра...
    20 422
  • «Не смогли договориться». Известный уральский отельер уходит из проекта в Екатеринбурге«Не смогли договориться». Известный уральский отельер уходит из проекта в Екатеринбурге
    30 390
  • Скончался экс-глава Банка России на Урале Сергей СорвинСкончался экс-глава Банка России на Урале Сергей Сорвин
    32 242
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.