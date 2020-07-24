Центробанк вновь снизил ключевую ставку. Всего через месяц после ее рекордного минимума

Центробанк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25%. Это третье подряд снижение ставки с начала кризиса 2020 года, ранее Банк России снижал ее чуть больше месяца назад, 19 июня, и сразу на 1 п.п., до 4,5% годовых.

Такая ставка стала рекордно низкой, с момента введения в 2013 году она не опускалась ниже 5,5%.

О том, что ставка может быть снова снижена, РБК писал в среду, 22 июля. Снижение ключевой ставки спрогнозировали эксперты, консенсус-прогноз Bloomberg сообщал о снижении еще на 0,5 п.п., до 4%. Такого мнения придерживались большинство из 27 опрошенных экономистов.

Напомним, в прошлые кризисы Центральный банк обычно повышал ставку, чтобы удержать курс рубля. Но после обвала рынков из-за распространения коронавируса и резкого снижения цен на нефть ЦБ взял курс на смягчение политики.