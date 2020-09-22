Миллиарды рублей на воздух и воду: как работает экологический контроль на Урале

Промышленная экология — понятие многоуровневое. В него входят, к примеру, выбор технологий и оборудования, которые обеспечивают минимальное воздействие на окружающую среду. Создание продукта, который можно после окончания срока эксплуатации утилизировать максимально бережным для природы способом; рекультивация земель с накопленными отходами, восстановление биологического разнообразия в местах действия предприятия — все это также составляющие экологии. Важным при вдумчивом подходе к окружающей среде становится и мониторинг ее состояния.

Кто и как сегодня осуществляет производственный экологический контроль и какие параметры при этом учитываются, DK.RU выяснил на двух уральских предприятиях, входящих в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК) — Северском и Синарском трубных заводах (СТЗ и СинТЗ соответственно). Каждый из них ежегодно тратит на экологию около полумиллиарда рублей.

За год экологи СинТЗ выполняют более 10 тысяч исследований

Синарский трубный завод расположен в Каменске-Уральском — городе с богатым металлургическим прошлым. Здесь начали лить железо еще в конце 17 века, в 18-м по указу Петра I построили завод по производству чугуна — он проработал 225 лет. В 1934 г. в городе запустили предприятие, специализирующееся на производстве труб — именно оно со временем вошло в активы ТМК. Сегодня СинТЗ — градообразующее предприятие, на котором работают более 6000 человек.

Три с половиной столетия активной металлургической жизни не могли не оставить отпечаток на экологии: еще два десятка лет Каменск-Уральский входил в число наиболее загрязненных городов России. Но за эти годы многое изменилось — во многом благодаря экологической политике СинТЗ.

Экологическая политика СинТЗ осуществляется по нескольким направлениям: защита почвы от воздействия отходов производства и потребления, охрана воздуха и вод. На предприятии на срок до 2025 г. разработана долгосрочная программа модернизации, нацеленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду, — рассказали экологи СинТЗ.

Службу экологии СинТЗ возглавляет опытный профессионал Яна Зырянова. По ее словам, в 2019 г. завод затратил на экологию 471 млн руб. За последние пять лет эта сумма составила 2 млрд руб.

Средства идут на разные экологические мероприятия. В том числе — на обучение сотрудников и закупку оборудования для Центра аналитического контроля: именно здесь ведется мониторинг за состоянием окружающей среды.

Центр аналитического контроля включает в себя санитарно-промышленную лабораторию (СПЛ) под руководством ­­­­­­­­­­Ларисы Мешковой и объединенную лабораторию по исследованию воды (ОЛИВ) во главе с Татьяной Розиной. Обе лаборатории аккредитованы в национальной системе аккредитации. Это позволяет предоставлять результаты исследований в любые органы надзора и контроля, — рассказала Яна Зырянова.

Кроме того, лаборатории имеют лицензию в области гидрометеорологии, направляют результаты своих наблюдений в Уралгидромет, взамен получая обобщенную информацию о состоянии окружающей среды в районе влияния предприятия. Лаборатория по исследования воды также получила лицензию, которая дает право выполнять бактериологические анализы воды, забираемой из реки Исеть и сбрасываемых сточных вод завода.

Наличие на Синарском трубном заводе собственных аккредитованных испытательных лабораторий позволяет вести измерения воздействия на окружающую среду в постоянном режиме, оперативно оценивать уровни этого воздействия и по результатам оценки немедленно принимать управляющие решения по снижению или ликвидации отрицательного воздействия, — пояснил значимость госаккредитаций главный инженер СинТЗ Евгений Засельский.

Аккредитация лабораторий подразумевает высокую квалификацию персонала. Все сотрудники лабораторий Центра Аналитического контроля службы экологии СинТЗ — от руководителей до лаборантов — имеют базовое профильное образование и опыт работы, проходят профессиональную переподготовку, постоянно повышают квалификацию. Не меньше внимания завод уделяет и оборудованию, с помощью которого анализируется состояние окружающей среды. Лаборатории службы экологии СинТЗ оснащены цифровыми системами, которые обеспечивают высокую точность исследований — от метеокомплекса и газоанализатора до атомно-абсорбционного спектрофотометра.

Экологическая ситуация в промышленных городах тесно связана с социальной. Люди не хотят жить там, где это небезопасно для здоровья. Поэтому наш завод так много уделяет внимания состоянию окружающей среды. И это приносит ощутимые результаты: с 2014 по 2019 гг. СинТЗ на 35% процентов сократил объем сброса сточных вод в реку Исеть и на 8% уменьшил сброс загрязняющих веществ. Сейчас мы ведем работу по дальнейшему снижению этого показателя, — рассказала Яна Зырянова.

Кроме того, СинТЗ готовится к получению комплексного экологического разрешения. Это процедура экологического освидетельствования, включающая разрешения на выброс/сброс и лимиты на размещение отходов, оценку соответствия технологий производства информационно-техническим справочникам наилучших доступных технологий (всего их 50), а также мероприятия по повышению экологической эффективности. В 2025 г. завод такой документ получит.

СТЗ затратил на экологическую безопасность 5,5 млрд рублей

На Северском трубном заводе корреспонденты DK.RU бывали и раньше. В начале 2020 г. здесь закончили последний масштабный этап реконструкции производства: ввели в строй новый термоучасток с собственной водоподготовкой и блоком очистных сооружений. Модернизация завода началась еще в 2003 г. Помимо повышения производительности предприятия и запуска новых линеек продукции, техническое перевооружение значительно улучшило экологическую ситуацию в городе. Общий объем инвестиций составил более 35 млрд руб., из них 5,5 млрд руб. завод пустил на обеспечение экологической безопасности.

Сегодня на предприятии организован и осуществляется постоянный мониторинг объектов окружающей среды. Его основная цель — контроль и оперативность принятия действенных мер по устранению или снижению негативного воздействия на окружающую среду от деятельности предприятия.

Инженеры-экологи экологической службы завода занимаются разработкой и согласованием с надзорными органами программ контроля за состоянием окружающей среды по трем направлениям: вода, воздух, почвы. А отбором проб и проведением исследований — квалифицированный персонал Центра аналитического контроля (ЦАК) СТЗ. Лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации.

Ежедневно лаборанты ЦАК выезжают на точки контроля. Для каждой — свой график и своя программа исследования параметров. Для атмосферного воздуха это содержание химических веществ, а для воды и почвы также биологические и паразитологические параметры (присутствие микроорганизмов, бактерий и т. п.), — рассказали на предприятии.

Экологи завода идентифицировали более 150 источников выбросов загрязняющих веществ, 23 из них оборудованы газоочистными устройствами. Специалисты не только контролируют эффективность работы очистного оборудования и нормативы выброса загрязняющих веществ, но также ежедневно проводят замеры общего фона (так называемые подфакельные замеры).

Передвижной (подфакельный) пост предназначен для отбора проб под дымовым (газовым) факелом с целью выявления зоны влияния источника промышленных выбросов, — поясняют специалисты Центра аналитического контроля СТЗ.

Лаборатории СТЗ контролируют и качество воды — причем как промышленной, то есть той, которая используется на производстве, так и питьевой — из централизованных систем водоснабжения. Что касается «промышленных вод», здесь все довольно просто: в ходе реконструкции большая часть оборудования переведена на оборотный цикл водоснабжения и требует лишь подпитки для компенсации потерь на испарение. Поэтому внутри завода в основном контролируют качество очистки воды в оборотных системах, ливневые стоки. Например, на блоке очистных сооружений электросталеплавильного цеха проводится круглосуточный аналитический контроль по 20 показателям — в среднем за сутки выполняют 230 анализов.

Еще одно направление — контроль работы очистных сооружений, через которые проходят хозяйственно-бытовые стоки северной части города и промышленные стоки завода. Очистные СТЗ позволяют контролировать качество воды на водовыпуске в реку Северушка. Контроль осуществляется более чем в 10 точках, исследования проводятся по 25 параметрам. За пределами завода регулярно проверяется вода в водоемах и целом списке природных источников — ключиках, ручьях, контрольных скважинах.



Производственный экологический контроль ведется также за обращением с отходами, качеством почвенного покрова и шумовой нагрузкой. При отсутствии возможности выполнения исследований силами лабораторий СТЗ привлекаются сторонние аккредитованные лабораторные центры.

СТЗ сегодня — это не просто завод на территории города. Северский трубный — социально ответственное предприятие, которое обладает высокой культурой производства и использует в своей деятельности наилучшие доступные технологии. Предприятие следует правилам сохранения баланса в природе, внедряя в производство передовые «зеленые» технологии, минимизирующие воздействие на окружающую среду. Экологический мониторинг позволяет в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозировать возможное влияние на природную среду, и на основе такого прогноза — своевременно разрабатывать и реализовывать природоохранные мероприятия, — резюмирует руководство СТЗ.

Инфографика: Игорь Черепанов, DK.RU. Данные для инфографики предоставлены СинТЗ и СТЗ