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«Социнвестиции — это система координат, в которой сегодня работают все предприятия ТМК»

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«Социнвестиции — это система координат, в которой сегодня работают все предприятия ТМК»
Иллюстрация: 66.ru

Экология, образование, помощь нуждающимся, развитие социальной инфраструктуры в регионах присутствия — успешно развивать современное промышленное производство можно лишь вместе с этими направлениями.

#СОЦПРЕДПРИНИМАТЕЛИ#СИНАРА#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Понятие «корпоративная социальная ответственность» (КСО) еще недавно было скорее просто выражением: эти слова громко звучали с трибун, но дальше разовых акций  дело не шло. И в то же время в стране появились предприятия, которые переосмыслили понятие КСО и, минуя стадию громких заявлений, сразу перешли к конкретным делам.

Корпоративная социальная ответственность существенно повзрослела за последнее время. Она крепла и развивалась вместе с обществом и развитием гражданского сознания. Сегодня человек предъявляет более высокие требования к среде, которая его окружает, чем это было 15-20 лет назад. Он сам вовлечен в процесс улучшения пространства своей жизни, более неравнодушен к происходящему, — так объясняют в Трубной Металлургической Компании перемены в отношении к КСО.

Сегодня компания, которая активно работает во многих регионах страны, в том числе и на Урале, выстроила целую систему социальных инвестиций, которая охватывает разные направления.

Экология

2020 год в ТМК начался с обновления концепции корпоративной экологической политики. Главная цель — минимизировать воздействие предприятий на окружающую среду при росте производства и одновременно — обеспечить сохранность биоразнообразия территории присутствия.

В современной редакции экологической политики выделены три приоритета:

  • экотехнологии;
  • экопроцессы;
  • экопродукты.

После консолидации четырех российских заводов ТМК запустила программу масштабной модернизации производства, — поясняет первый заместитель генерального директора — главный инженер ТМК Вячеслав Попков. — За 14 лет на эти цели направлено более 160 млрд руб., из них 17 млрд пришлось исключительно на проекты, связанные с экологической безопасностью и охраной труда. Так, благодаря ликвидации устаревшего оборудования, внедрению новых технологий и оборудования, строительству современных высокоэффективных систем газоочистки, выбросы при производстве стали и прокате трубной продукции были снижены в два раза. На заводах уже внедрены и продолжают внедряться циклы оборотного водоснабжения с долей оборота до 95%. В результате количество отводимых сточных вод уменьшилось вдвое.

DK.RU уже рассказывал, как экологическая политика ТМК изменила уральские активы компании — Северский и Синарский трубные заводы. В частности, на заводе в Полевском (Северский трубный завод, СТЗ) с 2002 г. реконструировали все основные производства. Полностью обновлены  трубопрокатный и сталеплавильный комплексы.

Всего за период реконструкции было ликвидировано 19 значимых источников загрязнения атмосферного воздуха, в том числе четыре мартеновские печи. Новое оборудование оснащено передовыми системами газоочистки. В результате удельные показатели выбросов снизились более чем в три раза. В 2019 г., к примеру, фактические выбросы в воздух составили только 65% от разрешенного уровня, — рассказывает заместитель технического директора — главный эколог СТЗ Вадим Озорнин.

«Социнвестиции — это система координат, в которой сегодня работают все предприятия ТМК» 1

Запуск финишных очистных сооружений — один из недавних инвестпроектов СТЗ. После их ввода в эксплуатацию доля оборотного водоснабжения увеличилась до 98,5%, а общий объем оборотного водоснабжения превышает 113 млн кубометров в год

Не меньшее внимание предприятие уделило и системам водоснабжения: за счет существенного увеличения вовлечения воды в оборотный цикл, а также за счет ввода в эксплуатацию современных комплексов водоподготовки СТЗ в три раза снизил объемы потребляемой воды для технического водоснабжения. А сброс сточных вод сократился более чем в два раза.

Улучшились экологические показатели и у Синарского трубного завода (СинТЗ), который находится в Каменске-Уральском. Мониторинг состояния окружающей среды ведется на производстве постоянно. К примеру, в прошлом году сотрудники лабораторий Центра аналитического контроля службы экологии СинТЗ выполнили более 6 тыс. анализов атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия, 450 — на границе жилой застройки, 1 250 — на объектах размещения отходов, 850 — на объектах накопления отходов. Все показатели были не просто в пределах нормы, а существенно ниже допустимых концентраций.

Образование

Еще одна важная инвестиция, без которой построить современное предприятие просто невозможно, — образование и повышение квалификации сотрудников. Кадровую проблему сегодня называют одной из ключевых для развития промышленности России. Год назад члены совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, который возглавляет председатель Совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, на отчетном собрании заявили, что дефицит инженерных кадров актуален сегодня и для нашего региона.

Решают проблему сразу на нескольких уровнях. Так, власти региона пять лет назад запустили программу «Уральская инженерная школа». Ее задача — восполнить нехватку инженерных кадров в производственном секторе к 2035 г.

Вузы и промышленные предприятия кооперируются, чтобы разработать учебные программы, которые бы максимально полно готовили будущих инженеров к работе на производстве, без длительного этапа дополнительного обучения и переобучения — как зачастую происходит сейчас.

Промышленники создают и собственные образовательные платформы. К примеру, в ТМК с 2017 г. запущен Корпоративный университет ТМК2U, который предлагает и очное, и онлайн-образование. В Свердловской области на Северском и Синарском трубных заводах созданы кампусы ТМК2U. Во время пандемии образовательный процесс ведется в онлайн-формате.

В текущей ситуации развитие дистанционных форм обучения особенно актуально, — отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина. — Сейчас наши учебные услуги и программы становятся просто критически важными для бизнеса, ведь в условиях ограничения очных занятий и массовых мероприятий любым компаниям очень важно сохранить способность быстро формировать требуемые компетенции у персонала, и мы готовы к этому вызову. Электронные формы обучения в ТМК2U, в числе которых электронная образовательная платформа SOTA2U и мобильная социальная сеть Mobi2U, трансформировали нашу систему развития персонала, переведя ее на цифровые рельсы, а теперь позволяют выполнять все рекомендации в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В подготовительном профцентре СТЗ

Уделяют внимание в ТМК и профориентации: для школьников проводят экскурсии, инженерные олимпиады и т.д. Студентам технических колледжей помогают в подготовке и организации участия на различных этапах чемпионата WorldSkills — от региональных до общероссийских

Помощь нуждающимся

Важную роль в достижении благоприятного социального климата в регионах присутствия ТМК играет совместная деятельность Благотворительного фонда «Синара» и заводов компании.

Ежегодно помощь оказывается более 150 НКО на территориях присутствия компании. Реализуется яркий системный проект по профориентации «Точка опоры», охватывающий сегодня 109 школ и почти 6000 школьников из десяти городов России: Верхней Пышмы, Волжского, Калуги, Каменска-Уральского, Кургана, Орла, Орска, Полевского, Таганрога и Челябинска.

100 млн руб. выделила ТМК для реализации проекта «Стоп-коронавирус!», старт которого был дан в марте 2020 г. Проект направлен на поддержку медицинских учреждений и НКО, помогающих одиноким пожилым людям в регионах присутствия предприятий-попечителей фонда. 43 больницы своевременно получили средства индивидуальной защиты, необходимое оборудование и антисептики в более двадцати российских городах, где расположены предприятия ТМК и Группы Синара.

Грантовый конкурс благотворительного фонда «Синара» — один из старейших в России. Инициированный фондом в 2007 г. при содействии Трубной Металлургической Компании, он нацелен на улучшение социального климата на местах, поскольку проекты разрабатываются социально активными НКО, глубоко погруженными в проблематику и специфику каждой территории. За 13 лет истории конкурса удалось поддержать около 340 проектов некоммерческих организаций в сфере спорта, культуры, экологии, профилактики социального сиротства, адаптации в социуме людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники предприятий ТМК активно участвуют в проекте «Корпоративное гражданство» по оказанию безвозмездной помощи нуждающимся. Помимо донорской акции по сдаче крови для пациентов онкоцентра Областной детской больницы, добровольцы ТМК регулярно бывают в подопечных детских домах, прежде всего с целью социализации детей, лишенных попечения родителей.

Участники акции #Щедрыйвторник

Традиционно люди, работающие в компании, участвуют в международной благотворительной инициативе #ЩедрыйВторник

Во Дворце спорта в Полевском развивают хоккей с мячом

ТМК также поддерживает любительские команды предприятий по различным видам спорта — детские, юношеские и взрослые

Развитие городов

Заводы ТМК реализуют и собственные социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни в городах. Так, СТЗ с 2010 г. возводит в Полевском два микрорайона малоэтажного жилья — «Березовая Роща» и «Зеленый Бор». Общая площадь этих микрорайонов составила более 73 тыс. кв. м. В домах, возведенных тут, проживает около 5 тыс. человек. Сами жители Полевского говорят, что эти микрорайоны — наиболее комфортные и продуманные в городе.

При предприятии работает физкультурно-спортивный комплекс, которым пользуются не только заводчане, но и все жители города. Еженедельно на занятия в спортивные секции и бассейн приходит в среднем 2450 человек.

Дети в лагере Городок Солнца

Помогают предприятия и сохранению истории. В 2009 г. в Полевском прямо на территории Северского трубного завода открылся музейный комплекс «Северская домна». Он занимает территорию более 8000 кв. м и включает в себя два исторических здания, экспозицию под открытым небом и Спасо-Преображенскую часовню. В здании бывшей кричной фабрики, построенной в 1842 г., расположен экспозиционный зал музея. Здание доменного цеха сохранилось практически без изменений с 1860 г.

Основу музейного комплекса «Северская домна» составляет домна — единственный в Европе шедевр отечественной промышленной архитектуры середины XIX века. Памятник является объектом культурного наследия федерального значения.

Музей всегда открыт не только для сотрудников предприятия, но и для туристов. В 2010 г. был построен общедоступный вход в музей, позволивший миновать пропускную систему. Экскурсии проводятся для всех желающих.

Синарский трубный завод активно участвует в развитии спорта. Предприятие является генеральным спонсором футбольного клуба «Синара» — трехкратного победителя Кубка чемпионов Урала и Западной Сибири. При поддержке предприятия работают детские спортивные секции по восьми видам спорта — плаванию, боксу, баскетболу, волейболу, хоккею, футболу, шахматам и стендовой стрельбе. В них занимается более 500 детей. Ежегодно более 3000 работников завода и других предприятий Каменска-Уральского участвует в заводских спортивных мероприятиях.

Сегодня невозможно представить успешное развитие компании без социальной активности. Это настолько же важный инструмент, как инвестиции в производство или прибыль с продажи продукции и услуг. ТМК и дальше будет уделять внимание социальному инвестированию. Ведь, в конечном счете, это вложения в людей — в тех, кто работает сейчас на предприятиях компании и чьи дети и внуки составят кадровый резерв ТМК в будущем, — резюмирует Елена Позолотина.

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