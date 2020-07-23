Лесные пожары приблизились к трассе Екатеринбург — Серов

Видео с пожара выложили подписчики паблика «Екатеринбург — Серов (online)» в соцсети «ВКонтакте». Ролик снят несколько часов назад. На кадрах — задымленная дорога и выгорающий лес.

Как сообщает ФБУ «Авиалесоохрана», сегодня на территории Свердловской области зафиксировано 37 пожаров на землях лесного фонда. В обшей сложности горят 1,8 тыс. гектара. Особенно тяжелая ситуация — в заповеднике «Денежкин Камень», который расположен на севере области, на границе Североуральского и Ивдельского районов. Первые возгорания на особо охраняемой территории обнаружили еще 17 июля. Однако пожар до сих пор не потушен, на сегодня его площадь превышает 25 га. Ситуация осложняется тем, что с юго-восточной стороны к «Денежкину Камню» приближается еще один пожар, который охватывает уже 300 гектаров леса. Сейчас их разделяет река, однако эксперты не исключают того, что огонь перекинется на другой берег.

Фото: паблик «Денежкин камень» во «ВКонтакте»

В тушении пожара в «Денежкином камне» участвуют более 50 человек, в том числе парашютисты-пожарные и десантники-пожарные Приволжского авиаотделения парашютно-десантной пожарной службы федерального учреждения «Авиалесоохрана» — такая информация размещена на минприроды Свердловской области. Первоначально с огнем боролись с помощью вертолета МЧС, однако 22 июля его отозвали, чтобы предоставить главе МЧС РФ Евгению Зиничеву, который прибыл проконтролировать ликвидацию наводнения в Нижних Сергах.

Сегодня сотрудники заповедника обратились за помощью к населению близлежащих городов

Просим оказать помощь в предоставлении продуктов питания для волонтёров, добровольных лесных пожарных, принимающих участие в тушении лесного пожара на территории заповедника «Денежкин Камень», — написали они в своих соцсетях. — Требуются нескоропортящиеся продукты: овощи, мясо тушеное, консервы, супы консервированные, чай, кофе, печенье, сгущенное молоко, сахар, растительное масло.

Причиной нынешнего пожара руководство заповедника называет «сухую грозу». Молния ударила в дерево, а безветренная и жаркая погода способствовали быстрому распространению огня. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области озвучило свою версию. Замглавы министерства Олег Сандаков считает, что это был человеческий фактор.

Люди небрежно относятся к природе — оставляют костры, где-то рыбаки, где-то охотники, хотя эти люди — особая каста, стараются все правильно делать в лесу. Но бывает по-разному. Могло и от окурка загореться, — предположил он.

Нынешний пожар — не первый в заповеднике. В 2010 г. огонь уничтожил около 3,5 тыс. гектаров ценных пород леса на охраняемой территории. По оценкам лесничих, которые позже были заимствованы следователями, ущерб составил порядка 17,8 млрд руб. Как писал DK.RU еще в 2011 году, по требованию прокуратуры следственные органы начали проверку законности действий руководства заповедника при организации тушения пожара и в итоге привлекли к уголовной ответственности Константина Возьмителя, занимавшего в то время пост заместителя директора федерального заповедника. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), санкции которой предусматривают штраф или исправительные работы до года.