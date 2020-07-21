Путин послал главу МЧС России в Нижние Серги. Следом туда отправится Куйвашев

Нижние Серги сегодня попали в новостную федеральную повестку. Как писал DK.RU, ночью в городе произошло наводнение, вызванное сильным ливнем. Город сильно пострадал: по данным ГУ МЧС по Свердловской области, в результате стихийного бедствия подтоплены 63 жилых дома и четыре административных здания. Потоком паводковых вод повреждены опоры линий электропередач, разрушены автомобильный и пешеходные мосты, а также три дома. Для безопасности населения энергетики компании «Россети Урал» и территориальной сетевой организации «РСК» были вынуждены обесточить город.

В подтопленных и разрушенных домах проживали в общей сложности 189 человек. Пятерых людей из зоны бедствия эвакуировали спасатели, остальные жители самостоятельно покинули свои дома, благодаря своевременному оповещению. Пострадавших в результате непогоды и её последствий нет, — говорится в сообщение МЧС.

О происшествии в уральском городе стало известно президенту РФ Владимиру Путину.

Сегодня Путин выслушал доклад от министра МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате проливных ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются, — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Он добавил, что после доклада президент направил главу МЧС проконтролировать ситуацию непосредственно на месте ЧП — в Нижние Серги.

О точном времени прибытия Евгения Зиничева на Урал не сообщается. Однако сразу после публикаций новости в СМИ пострадавший город решил посетить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщили в региональном департаменте информполитики, до этого на место происшествия отправилась оперативная группа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС. Также с самого утра на месте работает министр общественной безопасности области Александр Кудрявцев.

По информации МЧС, к текущему моменту вода ушла с подтопленных домов. Однако в городе продолжает действовать введенный накануне режим ЧС, ведутся аварийно-восстановительные работы. Над ликвидацией последствий стихийного бедствия работают 390 человек, задействовано 59 единиц техники. Для жителей, чьи дома пострадали во время бедствия, организовано три пункта временного размещения. Их подключили к электропитанию через резервные источники электроснабжения (РИСЭ), предоставленные специалистами филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго». Также рано утром энергокомпания дополнительно направила в Нижние Серги еще шесть РИСЭ.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области