Свердловский бюджет выделит 6 млн руб. для помощи пострадавшим в Нижних Сергах

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда регионального правительства средств для единовременных выплат на первоочередные нужды жителям Нижних Серег, пострадавшим в результате масштабного паводка.

Средства в качестве трансферта будут направлены в бюджет муниципалитета, — прокомменировали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

Компенсационные выплаты по потере или порче имущества начнут выдавать уже после того, как завершится оценка ущерба для каждого, кто пострадал в результате бедствия.

Для этого создана и работает специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты местной администрации, областного Минстроя и Управления капитального строительства. Ожидается, что как только комиссия завершит обследование всех пострадавших домов, в десятидневный срок будут произведены все необходимые расчеты, — пояснили порядок предоставления выплат в ДИП.

Пока на компенсации претендуют более трех сотен горожан.

Напомним, в Нижних Сергах продолжает действовать режим ЧС, объявленный после того, как на город 20 июля обрушился сильнейший паводок, вызванный аномальным количеством осадков. Как писал DK.RU, подтопленными оказались 63 жилых дома, в которых проживает около 200 человек. Также в зоне подтопления оказались четыре административных здания. Потоком паводковых вод были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных и один автомобильный.

В настоящий момент в городе продолжатся работы по ликвидации последствий стихии и восстановлению жизнедеятельности. С начала аварийно-восстановительных работ из города вывезли более 2 тыс. кубуметров мусора, откачали из зданий 57300 куб. м воды.

В ликвидации последствий ЧС задействованы 436 человек, 68 единиц техники и 19 плавсредств и 2 беспилотные авиационные системы.