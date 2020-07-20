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Жара сменилась наводнением. Средний Урал накрыли сильнейшие ливни

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Жара сменилась наводнением. Средний Урал накрыли сильнейшие ливни
Иллюстрация: DK.RU

В городе Нижние Серги из-за обильных дождей резко поднялся уровень воды в местных реках и подтопило жилые дома, улицы и даже металлургический завод.

#НОВОСТИ

В свердловском городе Нижние Серги 20 июля из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая подтопило частные жилые дома по ул. Жукова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Из зоны подтопления эвакуируют людей, заявили в ведомстве.

Видео, снятые очевидцами, свидельствуют, что затопило улицы города и даже Нижнесергинский металлургический завод. О пострадавших людях пока не сообщается. 

Ливни пришли в Свердловскую область после почти двух недель 30-градусной жары, а 16 июля столбик термометра доходил до 36 градусов. 

Это уже не первое природное явление в Свердловской области в этом году, которое привело к значительным разрушениям. 25 мая произошел сильный ураган, жертвами которого стали четыре человека. 

Автор: Андрей Пермяков
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