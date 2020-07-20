Жара сменилась наводнением. Средний Урал накрыли сильнейшие ливни

В свердловском городе Нижние Серги 20 июля из-за обильных осадков и резкого повышения уровня воды в реках Серебрянка и Сторожевая подтопило частные жилые дома по ул. Жукова, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Из зоны подтопления эвакуируют людей, заявили в ведомстве.

Видео, снятые очевидцами, свидельствуют, что затопило улицы города и даже Нижнесергинский металлургический завод. О пострадавших людях пока не сообщается.

Ливни пришли в Свердловскую область после почти двух недель 30-градусной жары, а 16 июля столбик термометра доходил до 36 градусов.

Это уже не первое природное явление в Свердловской области в этом году, которое привело к значительным разрушениям. 25 мая произошел сильный ураган, жертвами которого стали четыре человека.