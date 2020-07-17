Дефицит врачей, ветхие больницы. На Урал с проверкой прибыл министр здравоохранения

В ходе встречи министра здравоохранения России Михаила Мурашко и полномочного представителя президента Николая Цуканова обсуждались вопросы оказания медицинской помощи в условиях пандемии, состояние системы здравоохранения и реализация нацпроекта «Здравоохранение» в УрФО.

По словам Николая Цуканова, обстановка с распространением инфекции на Урале остается напряженной — в первую очередь, это касается Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Рост заболеваемости привел к дефициту коечного фонда. По данным полпредства, на 15 июля в Свердловской области занято 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге — более 90%. Людям подолгу приходится ждать приезда «скорой» и часами сидеть в очереди, чтобы пройти компьютерную томографию. При этом, по мнению полпреда, необходимо усилить профилактическую работу и обеспечить соблюдение карантинных ограничений.

В ходе обсуждения нацпроекта «Здравоохранение», передает пресс-служба полпредства, Николай Цуканов и Михаил Мурашко выделили основные проблемы для его реализации. Прежде всего, это материальная база больниц: ряд зданий не ремонтировались многие годы и крайне обветшали. А также дефицит врачей и других медработников, особенно в малых городах и селах.

Добавим, что в программе визита министра также запланировано совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Затем Михаил Мурашко планирует посетить открытие референсного центра лучевой диагностики и лучевой терапии на базе Свердловского областного онкологического диспансера.

Совещание с губернатором, вероятно, будет посвящено ситуации с распространением коронавируса в регионе. Свердловская область находится в топ-5 регионов по темпам ежедневного прироста новых случаев заражения. Накануне в регионе выявили 349 новых случаев заболевания. Это — самый большой ежедневный прирост с начала лета. В оперштабе уверены, что виной всему — несоблюдение режима.

Кроме того, в начале июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору проверить свердловский минздрав и горздрав Екатеринбурга из-за многочисленных жалоб на недоступность компьютерной томографии.