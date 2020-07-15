Жара усугубляет ситуацию. В Свердловской области растет число заболевших COVID-19

В Свердловской области за последние сутки коронавирус был подтвержден у 263 пациентов, при этом 153 случая приходится на Екатеринбург. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 16 635 случаев инфицирования.

Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 871. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Также в оперштабе сообщили о трех смертях за последние сутки.

Накануне заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рекомендовал гражданам не ходить на крестный ход, приуроченный к фестивалю «Царские дни», который пройдет в ночь с 16 на 17 июля:

Мы бы порекомендовали всем гражданам поберечь здоровье и не принимать участие в любых публичных мероприятиях, в том числе и в указанном. Любые массовые мероприятия — это дополнительные риски. И когда мы говорили о параде, и когда мы говорим о крестном ходе, мы советуем людям дистанционно ко всему этому относиться, потому что риски никуда не исчезли. И даже с маской и социальной дистанцией риски существуют, — заявил Креков.

Заместитель губернатора также отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе по-прежнему стабильна, однако поводы для опасения есть. В частности, росту заболеваемости способствует жара, которая установилась на Урале:

Огромное количество людей устремилось в места массового отдыха, часто несанкционированного. Желание выйти на природу, встретиться с друзьями явно возросло, причем, не соблюдая меры социальной дистанции и масочный режим. Это существенно усугубляет ситуацию.

Павел Креков добавил, что нагрузка на лечебные учреждения сохраняется на высоком уровне, а предпосылок для перехода к следующему этапу снятия ограничений нет.