В Свердловской области новый антирекорд по COVID-19

По данным регионального оперативного штаба, больные коронавирусной инфекцией есть во всех районах региона. Так, к 16 июля диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Арамильского и Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Верхотурья, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Горноуральского городского округа, Первоуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Основной вклад в статистику, к сожалению, внес город Екатеринбург. Мы связываем это в первую очередь с тем, что многие жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах, — заявил заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.

Впрочем, чиновник добавил, что высокие показатели — это еще и эффект от того, что вырос объем исследований.

Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований, — поделился цифрами Павел Креков.

Состояние 197 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 160 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 78 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 872. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За все время пандемии общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 16984, напоминает JustMedia. 10937 из них успешно прошли лечение и выписались из больниц. За последние сутки медики выписали 323 пациента. Не смогли спасти 179 человек, четверо умерли в течение последних суток.

По количеству инфицированных Свердловская область входит в топ-5 регионов России. Как рассказывал накануне DK.RU, в пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге ожидают с визитом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. У федерального министра запланировано совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Вероятно, оно будет посвящено ситуации с распространением коронавируса в регионе.