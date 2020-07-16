В Екатеринбург прилетит министр здравоохранения РФ. Он проведет совещание с губернатором

В пятницу, 17 июля, в Екатеринбурге ожидают с визитом министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Как пишет Znak.com, в программе визита запланировано совещание с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Также Михаил Мурашко планирует посетить открытие референсного центра лучевой диагностики и лучевой терапии на базе Свердловского областного онкологического диспансера.

Совещание с губернатором, вероятно, будет посвящено ситуации с распространением коронавирусав регионе. Свердловская область находится топ-5 регионов по темпам ежедневного прироста новых случаев заражения. Как сообщал DK.RU за по, заледние сутки в области подтвердилось 263 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 16 635 случаев коронавирусной инфекции.

Известно, что накануне визита Мурашко, специальное совещание с губернаторами проведет Уральский полпред президента России Николай Цуканов. Он также обсудит с главами региона вопросы эпидемиологической обстановки.