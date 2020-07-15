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В Ельцин Центр заходят три топовых ресторатора Екатеринбурга

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В Ельцин Центр заходят три топовых ресторатора Екатеринбурга
Иллюстрация: bycenter.ru

Рестораторам предстоит выводить из карантина заведения общепита президентского центра. При этом названия и концепция кафе должны сохранится. Закончить перезапуск планируют к 1 сентября.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Ельцин Центр договорился о сотрудничестве с тремя успешными рестораторами города. Новыми руководителями «Барбориса», «1991» и кафе «Буфет» станут Олег Ананьев, Кирилл Шлаен и Сергей Мокренко.

Как рассказали Е1 в Ельцин Центре, о глобальном ребрендинге речь не идет, все рестораны сохранят свои названия. Задачей нового руководства будет вернуть заведения к работе после пандемии и проработать новые варианты меню.

Ресторан «Барборис» возглавит владелец «Хали-Гали и хинкали» ( в прошлом «The Борщъ») Олег Ананьев. В планах ресторатора запустить веранды, подкорректировать меню, собрать новый коллектив. Известно, что шеф-поваром ресторана останется Андрей Бова.

Будем основательно менять в пользу качества и разнообразия блюд, предстоит основать новый коллектив, изменить подход к сервису, чтобы привлекать не только туристов, но и жителей Екатеринбурга. К 1 сентября постараемся успеть, — рассказал ресторатор.

Владелец Simple Coffee Сергей Мокренко займётся развитием кафе «Буфет», которое расположено на входе в Ельцин Центр.

Была договоренность о том, что нельзя менять дизайн, чтобы у гостей оставалось ощущение, что они заходят в Ельцин-центр, а не в Simple Coffee. Поэтому мы решили, что на вывеске появится наша лисичка, но она будет небольшой, — рассказал Сергей Мокренко.

Ресторан «1991» возглавит ресторатор Кирилл Шлаен, известный по проектам Carbonara, Pinzeria Bontempi, Double grill & bar, «Агонь», и Sekta Organic Wine Bar. Подробностей, как изменится заведение на первом этаже президентского центра, пока не раскрывают.

Как рассказывал DK.RU, с конца марта рестораны и кафе города вынуждены были закрыться из-за ограничений, который ввели в связи с распространением коронавируса. Замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская отмечала, что из-за ограничений работу прекратило около 6 тыс. заведений общепита. Рестораторы отмечали, что режим доставки не может компенсировать и 20% прошлой прибыли и с нетерпением ждали разрешения на работу летних веранд. 

Открыться летникам разрешили с 1 июля, однако власти пристально следят за соблюдением всех норм безопасности со стороны рестораторов. Так, работа шести летников была остановлена из-за того, что сотрудники кафе работали без масок.

Автор: Екатерина Тарханова
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