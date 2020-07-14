Летние веранды в Екатеринбурге снова закрывают

Спустя две недели после открытия летних веранд первые из них начали закрывать. Как написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приостановлена работа шести заведений, которые нарушили санитарные правила. Среди них «Три толстяка» и «Суботица» на Вайнера, Vietmon и «Аль-Шам» на Малышева, «Ситора» на Попова и «Ветерок» на Горького.

Нарушения везде одинаковые — сотрудники кафе работали без масок. Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием работы. Исключений не будет, — написал Евгений Куйвашев.

Ранее областные власти взялись за проверку магазинов и ресторанов, которым разрешено работать в формате летних веранд. По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, были проверены торговые объекты во всех районах Екатеринбурга, выявлены идентичные нарушения, писал DK.RU. Закрытие летних веранд, где нарушаются санитарные требования, анонсировал и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Накануне губернатор продлил действие ограничительных мер в Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса еще на неделю. Он подписал указ о продлении до 20 июля режима самоизоляции для лиц возраста 65+ и людей с хроническими заболеваниями. Также в регионе продолжает действовать масочный режим и правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Ограничительные меры распространяются также на розничные и развлекательные объекты, предприятия сферы услуг, которые до сих пор не получили разрешения снова начать работу.