Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.07
70,74
80,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Летние веранды в Екатеринбурге снова закрывают

11 957
Летние веранды в Екатеринбурге снова закрывают
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

«Исключений не будет». В Екатеринбурге приостановлена работа летних веранд нескольких заведений общепита. Сотрудники не соблюдали санитарные требования.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Спустя две недели после открытия летних веранд первые из них начали закрывать. Как написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приостановлена работа шести заведений, которые нарушили санитарные правила. Среди них «Три толстяка» и «Суботица» на Вайнера, Vietmon и «Аль-Шам» на Малышева, «Ситора» на Попова и «Ветерок» на Горького.

Нарушения везде одинаковые — сотрудники кафе работали без масок. Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием работы. Исключений не будет, — написал Евгений Куйвашев.

Ранее областные власти взялись за проверку магазинов и ресторанов, которым разрешено работать в формате летних веранд. По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, были проверены торговые объекты во всех районах Екатеринбурга, выявлены идентичные нарушения, писал DK.RU. Закрытие летних веранд, где нарушаются санитарные требования, анонсировал и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Накануне губернатор продлил действие ограничительных мер в Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса еще на неделю. Он подписал указ о продлении до 20 июля режима самоизоляции для лиц возраста 65+ и людей с хроническими заболеваниями. Также в регионе продолжает действовать масочный режим и правила, предполагающие повсеместную дезинфекцию и соблюдение социальной дистанции. Ограничительные меры распространяются также на розничные и развлекательные объекты, предприятия сферы услуг, которые до сих пор не получили разрешения снова начать работу.

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны«Мы стоим. Мы в застое». Кудрин рассказал вчерашним студентам об экономике страны
    42 079
  • Вдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятия спортом полезнее всегоВдох глубокий, руки шире. Почему утренние занятия спортом полезнее всего
    16 065
  • В Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. СноваВ Екатеринбурге активисты начнут сбор подписей за прямые выборы мэра. Снова
    29 413
  • Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?Арест хабаровского губернатора привел к массовым протестам. Как Кремль будет их тушить?
    13 429
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.