Рестораторы и владельцы фитнес-клубов о режиме ограничений: «Вылезли все болячки бизнеса»

С 28 марта была приостановлена работа фитнес-клубов и ресторанов. Несмотря на то, что эти отрасли включили в список наиболее пострадавших, собственникам от этого легче не становится, поскольку убытки во время простоя значительно выше любых льгот от государства. И если владельцы кафе и ресторанов во время режима ограничений могут продолжить работу в формате доставки или продавать еду навынос, чтобы заработать хотя бы 20% привычной выручки, у фитнес-центров выбора не было, все клубы были закрыты по распоряжению Роспотребнадзора.

Рестораторов подвело «авторство»

По подсчетам Свердлстата, оборот рынка общественного питания в регионе упал за апрель-май 2020 г. на 60,5% и составил 1,8 млрд руб., хотя еще в марте он был на уровне 4,1 млрд руб.

Замминистра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская рассказала, что из-за ограничений работу прекратило около 6 тыс. заведений общепита.

Общепит — рынок объемный, в Свердловской области более 7,5 тыс. объектов общественного питания всех уровней. По нашим данным, всего 1,5 тыс. предприятий продолжили работу в режиме ограничений: речь идет либо о доставке, либо о работе навынос, а также о предприятиях общепита, которые обслуживают непрерывные производства. В любом случае, даже эти 1,5 тыс. заведений работают в усеченном режиме. В среднем, объем рынка упал на 60-70%. Это говорит о том, что отрасль не может развиваться, кроме того, ресторанный рынок ждет трансформация, а вот в каком виде она произойдет, вопрос.

По прогнозам министерства инвестиций и АПК, около 30% заведений общепита не откроется после ограничительных мер.

Когда режим ограничений только ввели, многие рестораторы стояли перед выбором: законсервировать заведение или развивать доставку. По данным 2ГИС, с марта 2020 г. в Екатеринбурге прирост услуги доставки составил 19%. Для сравнения, в Москве — 70%.

Небольшой рост сегмента доставки еды связан с тем, что в Екатеринбурге широко представлена авторская кухня, а также концептуальные рестораны. По словам участников рынка, высокая кухня нетехнологична, ее нельзя поставить на поток и доставлять через Яндекс.Еду.

Кирилл Шлаен, ресторатор:

— Рестораны не являются высокомаржинальным бизнесом. Обычно, если выручка ресторана падает на 20%, то уже возникают убытки. А мы на 20% упали еще в марте, до закрытия. Когда ограничения вступили в силу, мы встали перед сложным выбором: что делать?

В пяти наших проектах из восьми не было даже сайтов доставки, сегодня они есть. Мы понимали, что можем упасть на 90%.

В апреле выручка составила 13% от нормальных значений, в мае мы выросли до 29%, в июне, если будут действовать все прежние ограничения, планируем прирасти до 41%.

Участники рынка рассчитывали, что смогут частично компенсировать потери, открыв летние веранды. Губернатор Евгений Куйвашев намекал, что хотел бы разрешить работу «летников» на первом этапе снятия ограничений, однако Роспотребнадзор придерживается жесткой позиции: в ведомстве полагают, что летние кафе следует открывать лишь на третьем этапе снятия ограничений. Кроме того, на неопределенный срок запрещено проведение свадеб и прочих банкетов.

Сергей Мокренко, владелец сети кофеен Simplе Coffeе:

— Наш формат кофейни оказался адаптированным к кризису в большей степени, чем рестораны полного цикла.

В обычной жизни соотношение гостей, которые пьют кофе в кофейне и которые заказывают его навынос, составляло 50/50, так что мы понимали, что навынос есть смысл работать. Но когда 28 марта нас закрыли, я не знал, что делать, был растерян, потому что никогда в жизни с таким не сталкивался.

Первой нашей задачей было сохранить коллектив, потому что я понимал, что рано или поздно мы начнем работу, а без персонала это будет невозможно. В апреле мы остановили все платежи, которые у нас были, и все деньги направили на выплату мартовской зарплаты. Потом мы решили потихоньку открывать кофейни и работать навынос. Я не ожидал, что дела пойдут настолько хорошо, так что сейчас мы уже отошли от шока.

Даже когда работу ресторанов и кафе вновь разрешат, общепиту придется соблюдать дополнительные методические рекомендации: измерять температуру сотрудников, снабжать их масками и прочими средствами защиты, а также устанавливать в помещениях устройства для обеззараживания воздуха.

Несмотря на все сложности, с которыми ресторанам только предстоит столкнуться после возобновления работы, рестораторы с нетерпением ждут дня, когда смогут принимать гостей.

Игорь Ташкинов, ресторанная группа RGT:

— За все время работы в сфере общественного питания, за все пережитые кризисы мы впервые сталкиваемся с ситуацией, которая сложилась сейчас: запретом на работу.

Конечно, у каждого предприятия был какой-то запас прочности, в том числе и в нашей ресторанной группе, но он уже на исходе. В части заведений нам удалось наладить доставку, но объемы работы сильно упали. Мы сохранили персонал, выплачиваем зарплату.

Ждем каждый день как манны небесной, что нам разрешат возобновить работу в обычном режиме.

Забег на выживание

19 июня Евгений Куйвашев внезапно для участников отрасли разрешил работу фитнес-клубам, правда, в ограниченном «режиме индивидуальных тренировок». Это решение для участников рынка было неожиданным, но приятным. Владельцы фитнес-клубов были уверены: раз их первыми отправили на карантин, то и выпускать будут в последнюю очередь. Теперь фитнес-индустрия надеется, что в ближайшие недели будут разрешены и групповые тренировки, которые приносят основной доход клубам.

Антон Гиренко-Коцуба, владелец сети фитнес-центров Powerhouse Gym:

— Как бы банально ни звучало, но для меня пандемия стала временем возможностей. Я занимаюсь полной перестройкой процессов в компании, чтобы делать ее более эффективной.

В принципе, все, что сейчас происходит, я думаю, пойдет на пользу фитнес-индустрии, потому что слабые компании отвалятся, на рынке останутся только сильные игроки, которые после кризиса станут еще сильнее.

Пандемия выявила все наши болячки, которые копились долгие годы. Нашей компании 16 лет, мы одни из самых первых игроков на рынке фитнес-клубов города, и за это время мы, конечно, подзаржавели. Благодаря пандемии я увидел все недочеты.

Мы до всей этой истории жили небогато, потому что конкуренция на рынке, особенно в Екатеринбурге, высокая, за каждого клиента идет чуть ли не война. А когда пандемия случилась, стало понятно, что впереди вообще швах.

Сегодняшняя ситуация осложнена еще и тем, что посткарантинное время, время открытия приходится на летний период, который традиционно считается временем спада для фитнес-индустрии.

По данным 2ГИС, в городе работает 300 филиалов различных фитнес-клубов, которые посещает более 130 тыс. человек.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, для возобновления работы фитнес-центрам необходимо соблюдать количество посетителей в зале: из расчета 1 человек на 4 кв. м, также требуется расставить тренажеры на расстоянии 1,5 метра друг от друга. В залах и раздевалках должен быть доступ к антисептику, кроме того, необходимо соблюдать масочный режим, который означает, что заходить в клуб нужно в маске и находиться в ней до начала тренировки. Во время тренировки маску можно снимать.

Алексей Романов, Bright Fit:

— Мы еще не сверстали бюджет этого года, думаем сделать это в августе. Уверен, что наша выручка по итогам первого полугодия упадет, и восстановиться мы сможем в лучшем случае к концу этого года, а может, только в следующем.

Мы ожидаем, что в первый месяц после открытия наша выручка может составлять только 50% от обычных показателей за аналогичный период прошлых лет. Потом цифра будет расти, но, думаю, 30-40% выручки мы недополучим в первые месяцы работы после карантина.

Но делать выводы о будущем отрасли, опираясь на сегодняшнее падение, нельзя. Все-таки есть длительный тренд — забота о здоровье, и он сохранится. Люди будут ходить в фитнес-клубы. Да, мы получим провал в этом году, зафиксируем убытки, но в следующем начнем подниматься и расти.

Все участники рынка услуг отмечают, что выход из режима ограничений будет непростым. По их ощущениям, порядка 30% бизнесов рынка услуг не переживут кризиса, а те, кто сможет найти средства на возобновление работы, восстановятся не раньше декабря 2020 г.

Особый отпечаток накладывает еще и экономическая ситуация: доходы населения падают, по данным HH.ru, примерно 44% работников Свердловской области столкнулись с сокращением зарплаты, так что средств на походы в рестораны и фитнес-клубы у населения будет меньше. В таких условиях участникам рынка придется пересматривать стратегии развития и вводить новые продукты, которые рассчитаны на сегмент «эконом», а это также требует финансовых вливаний.