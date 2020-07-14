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Rusal потребовал от Потанина сменить топов «Норникеля» после череды экологических аварий

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Олег Дерипаска
Олег Дерипаска. Иллюстрация: World Economic Forum

«Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией». Rusal также требует перенести штаб-квартиру корпорации из Москвы в Норильск.

#НОВОСТИ

В Rusal, которому принадлежит 27,8% «Норникеля», заявили, что серьезно обеспокоены чередой экологических аварий и инцидентов в Норильске. В пресс-службе алюминиевой компании сообщили, что обратились к совету директоров «Норникеля» с предложением потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.

Происходящее в «Норникеле» заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ, — говорится в сообщении Rusal.

В «Норникеле» отказались от комментариев, пишет РБК.

В конце мая 2020 г. из резервуара с топливом на ТЭЦ-3 в Норильске (принадлежит ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», структуре «Норникеля») вытекло 20 тыс. тонн дизельного топлива, которые попали в реки и почву Таймыра. Росприроднадзор оценил сумму ущерба в 148 млрд руб., но в компании не согласны с такой оценкой, хоть и заявляют о готовности ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Однако за последнее время произошло еще два экологических инцидента с участием структур «Норникеля». Так, в конце июня «Новая газета» обнаружила сброс производственных отходов прямо в таймырскую тундру, в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. В компании не сразу признали, что это грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. 

12 июля в Красноярском крае в районе поселка Тухард из-за разгерметизации трубопровода «Норильсктрансгаза» во время перекачки топлива вылилось 44,5 т авиакеросина.
 
На фоне ряда аварий состояние Владимира Потанина сократилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, подсчитал Forbes.
Автор: Андрей Пермяков
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