Малому бизнесу разрешат вернуться к УСН. Перипетии дела Сафронова. Главное за 8 июля

Кремль не посчитал необходимым делать открытым процесс арестованного советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене.

Для определенной категории обвинений существует определенный режим рассмотрения этого дела в суде, связанный с секретностью. Ориентироваться на мнение отдельных журналистов и менять действующий закон было бы неверно, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в Кремле читали многие материалы, которые были опубликованы на тему ареста Сафронова, и считают их в основном основанными на эмоциях.

Здесь просто нужно оставить это дело на рассмотрение суда. Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб. Решение будет приниматься в суде.

Малому бизнесу разрешат вернуться к упрощенке

Правительство РФ собирается смягчить для малого бизнеса условия планируемого переходного периода между упрощенной и общей системами налогообложения, пишет «Коммерсантъ». Кабмин предложил внести поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта, согласно которому при выручке до 200 млн руб. в год и численности штата до 130 человек компании смогут пользоваться «упрощенкой» по более высоким ставкам: 8% — на доходы или 20% — на прибыль.

По данным Центра стратегических разработок (ЦСР), 22% компаний на ОСН не исключают, что перейдут на «упрощенку». Это поможет им поддержать свой бизнес, но даже при уходе 10% компаний с общего налогового режима бюджет, по оценкам экспертов, может терять по 250 млрд руб. в год.

«Норникель» не согласился платить 148 млрд руб. за разлив нефтепродуктов

Компания не согласна с методикой расчета ущерба, причиненного в результате разлива дизельного топлива в Норильске. Текущие расчеты Росприроднадзора, определившего сумму ущерба в 148 млрд руб., основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке, сообщила пресс-служба «Норникеля». При этом в корпорации подтвердили обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счёт.

По мнению «Норникеля», при расчете был использован максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл). Согласно сложившейся правоприменительной практике, такой коэффициент носит штрафной характер и применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения. Учитывая незамедлительные действия компании по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента Кдл, нельзя признать обоснованным, указывают в «Норникеле».