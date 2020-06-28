Новый слив отходов «Норникеля», путинские выплаты подогнали к 1 июля. Главное 28 июня
После масштабной утечки дизтоплива на предприятии «Норникеля» снова сливают в Арктику производственные отходы. Чиновники хотят довести выплаты на детей в последний день голосования по поправкам.
«Новая газета» обнаружила, что «Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы прямо в таймырскую тундру. Вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами), насосами выкачивалась из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики (ТОХ) и попадала в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино.
В «Норникеле» сначала утверждали, что угрозы утечки отходов с ТОХ нет: в пресс-службе заявили, что происходил слив оборотной воды. Однако позднее в компании признали, что руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию, чтобы предотвратить возможные нештатные ситуации, связанные с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища.
Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица отстранены от исполнения своих обязанностей. «Норникель» начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий, — заявили в компании.
В конце мая на предприятии «Норникеля» произошла утечка более 20 тыс. тонн дизельного топлива — это одна из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.
«Путинские» выплаты на детей «приурочили» к 1 июля
Пока вы должны готовить назначения и выплаты со сроками на 30-е число. Я думаю, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему 30-е число. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа [июля]. Какое событие в стране происходит первого числа. <...> Но при этом мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много… Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! — сказал Топилин.