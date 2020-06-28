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Новый слив отходов «Норникеля», путинские выплаты подогнали к 1 июля. Главное 28 июня

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Владимир Потанин, генеральный директор «Норникеля»
Владимир Потанин, генеральный директор «Норникеля». Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

После масштабной утечки дизтоплива на предприятии «Норникеля» снова сливают в Арктику производственные отходы. Чиновники хотят довести выплаты на детей в последний день голосования по поправкам.

#НОВОСТИ

«Новая газета» обнаружила, что «Норникель» продолжает сбрасывать производственные отходы прямо в таймырскую тундру. Вода, загрязненная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами), насосами выкачивалась из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики (ТОХ) и попадала в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино.

В «Норникеле» сначала утверждали, что угрозы утечки отходов с ТОХ нет: в  пресс-службе заявили, что происходил слив оборотной воды. Однако позднее в компании признали, что руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию, чтобы предотвратить возможные нештатные ситуации, связанные с повышением уровня воды в отстойном пруду хвостохранилища.

Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица отстранены от исполнения своих обязанностей. «Норникель» начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий, — заявили в компании. 

В конце мая на предприятии «Норникеля» произошла утечка более 20 тыс. тонн дизельного топлива — это одна из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. 

«Путинские» выплаты на детей «приурочили» к 1 июля

Выплаты в 10 тыс. руб., которые президент Владимир Путин поручил перечислить семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, должны поступить на счета получателей утром 1 июля — последний день голосования по внесению изменений в Конституцию. Как пишет Znak.com, об этом говорилось на закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России 23 июня, которое дистанционно проводил председатель правления ПФР Максим Топилин
Пока вы должны готовить назначения и выплаты со сроками на 30-е число. Я думаю, что мне не нужно объяснять в прямом эфире, почему 30-е число. Вы знаете, что у нас произойдет первого числа [июля]. Какое событие в стране происходит первого числа. <...> Но при этом мы никому никогда не говорим о том, что мы первого числа выплатили много… Никто не акцентирует нигде, ни в СМИ, тему первого числа! — сказал Топилин.
По его словам, россияне должны начать получать выплаты в 4-5 часов утра по местному времени.
 

Число жертв коронавируса в России превысило 9 тыс. человек

За последние сутки зафиксирован 6 791 новый случай заболевания, 104 летальных исхода, полностью выздоровело 5 735 человек, сообщил оперативный штаб. За все время эпидемии обнаружено 634 437 случаев коронавируса, 9 073 человек умерли, выздоровело 399 087 заболевших. 
 
В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 10 млн случаев болезни, число смертей превысило 500 тыс. В США зарегистрировано более 2,53 млн заболевших, в Бразилии — свыше 1,3 млн. Россия по заболеваемости пока остается на третьем месте.
Автор: Андрей Пермяков
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