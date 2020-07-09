Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации заказных убийств

Следственный комитет и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 гг. Следствие намерено предъявить Фургалу обвинения в ближайшее время и намерено обратиться в суд, чтобы его отправили под стражу.

Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его месте нахождении, — пишет « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Дело против хабаровского губернатора СК расследует в рамках многоэпизодного уголовного дела в отношении ОПГ, причастной и организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против хабаровских и амурских предпринимателей в те годы.

Сергей Фургал занимает пост губернатора Хабаровского края с сентября 2018 г., во втором выборе он выиграл выборы, баллотируясь от ЛДПР. Фургал победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 г. С 2007 по 2018 гг. Фургал был депутатом Госдумы, до этого два года был депутатом заксобрания Хабаровского края. В начале 2000-х занимался торговлей лесоматериалами и сбором лома черных металлов.

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