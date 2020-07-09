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Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации заказных убийств

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Сергей Фургал
Сергей Фургал. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Губернатор Сергей Фургал, выигравший выборы от партии ЛПДР, задержан по многоэпизодному уголовному делу — об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004-2005 гг.

#НОВОСТИ

Следственный комитет и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 гг. Следствие намерено предъявить Фургалу обвинения в ближайшее время и намерено обратиться в суд, чтобы его отправили под стражу.

Сегодня утром губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его месте нахождении, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Дело против хабаровского губернатора СК расследует в рамках многоэпизодного уголовного дела в отношении ОПГ, причастной и организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против хабаровских и амурских предпринимателей в те годы.

Сергей Фургал занимает пост губернатора Хабаровского края с сентября 2018 г., во втором выборе он выиграл выборы, баллотируясь от ЛДПР. Фургал победил кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, возглавлявшего регион с 2009 г. С 2007 по 2018 гг. Фургал был депутатом Госдумы, до этого два года был депутатом заксобрания Хабаровского края. В начале 2000-х занимался торговлей лесоматериалами и сбором лома черных металлов.

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Помимо Фургала ранее были задержаны и арестованы четверо участников ОПГ, которым предъявлены обвинения в зависимости от их роли в совершении преступлений, уточнили в СК.
 
В последние годы в России к реальным срокам заключения приговорили несколько губернаторов. Так, в феврале 2018 г. экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину дали 13 лет колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. за взяточничество и легализацию преступных доходов в составе группы лиц. В том же году бывшего главу Кировской области Никиту Белых приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу 48,2 млн руб. за взяточничество.
Автор: Андрей Пермяков
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