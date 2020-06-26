«Система стабильна». В регионе 193 случая Covid-19, губернатор отменил ряд ограничений
Уже четвертый день число вновь заболевших коронавирусом не превышает 200, поэтому Евгений Куйвашев разрешил некоторым предприятиям начать работу. Кому повезло?
Четвертый день ежедневные показатели по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области не переходят отметку 200. За последние сутки в регионе было выявлено 193 случая Covid-19, большинство — 162 — зарегистрировано в Екатеринбурге. Таким образом, коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 0,8, это позволяет пойти на некоторое смягчение режима карантина.
В Свердловской области стабилизировалась эпидситуация, количество выявленных случаев COVID-19 идет на спад. Например, сегодня у нас зарегистрировано 193 новых случая при 290 выписанных, то есть началось существенное преобладание выписанных пациентов над вновь заболевшими. Система здравоохранения региона работает уверенно, стабильно, имеет серьезный запас прочности, — губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.
Куйвашев добавил, что с завтрашнего дня разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 кв. м. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов), а профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах.
При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно, — добавил он.
Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заразились 11877 человек. Состояние 131 пациента, находящегося в больнице, оценивается как тяжелое, 59 находятся на аппаратах ИВЛ. Трое пациентов умерли, 290 выписаны. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса погибли 85 человек, 6786 выздоровели, напоминает Justmedia.ru.
Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 636. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает оперштаб.
Между тем, в Екатеринбурге начались проблемы с вызовом скорой помощи, жители не могут дождаться ответа оператора по телефону 103. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: сначала люди не могут дозвониться, потом по нескольку часов ждут машину скорой помощи. Как писал DK.RU, больницы, предназначенные для пациентов с COVID-19, почти заполнены, люди вынуждены подолгу ждать результатов тестов, а в бюро госпитализаций царит настоящий хаос.
Я работаю уже больше 20 лет, — рассказал ЕАН один из врачей. — Но не помню такого, чтобы бюро госпитализаций говорило, что, мол, «мы не знаем, куда везти больного» или «куда вы его привезли, там и оставляйте». Нам приходится самим с пациентом в машине обзванивать приемники и просить нас принять. Но ведь это априори — функция бюро, информацию о свободных койках оно должно получать из горздрава. Так было всегда во время всех ЧП и эпидемий. Но сейчас система парализована. Горздрав и бюро госпитализаций не контролируют ситуацию в городе.
Кроме того, все частные медицинские центры в Екатеринбурге прекратили платное КТ-тестирование. Формально они ссылаются на какие-либо технические проблемы с аппаратами для компьютерной томографии, но неофициально признаются, что не хотели бы попасть на полный карантин, если обнаружится, что пациент болен коронавирусом.