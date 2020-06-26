«Система стабильна». В регионе 193 случая Covid-19, губернатор отменил ряд ограничений

Четвертый день ежедневные показатели по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Свердловской области не переходят отметку 200. За последние сутки в регионе было выявлено 193 случая Covid-19, большинство — 162 — зарегистрировано в Екатеринбурге. Таким образом, коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 0,8, это позволяет пойти на некоторое смягчение режима карантина.

В Свердловской области стабилизировалась эпидситуация, количество выявленных случаев COVID-19 идет на спад. Например, сегодня у нас зарегистрировано 193 новых случая при 290 выписанных, то есть началось существенное преобладание выписанных пациентов над вновь заболевшими. Система здравоохранения региона работает уверенно, стабильно, имеет серьезный запас прочности, — губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Куйвашев добавил, что с завтрашнего дня разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 кв. м. Также свою деятельность возобновят библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов), а профессиональные спортивные клубы cмогут приступить к тренировкам на своих спортивных базах.

При всем этом, я подчеркиваю, меры личной безопасности граждан, соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора являются обязательными. Контроль за их исполнением мы будем вести постоянно, — добавил он.

Всего за время пандемии в регионе коронавирусом заразились 11877 человек. Состояние 131 пациента, находящегося в больнице, оценивается как тяжелое, 59 находятся на аппаратах ИВЛ. Трое пациентов умерли, 290 выписаны. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса погибли 85 человек, 6786 выздоровели, напоминает Justmedia.ru.

Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 636. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, — сообщает оперштаб.

Между тем, в Екатеринбурге начались проблемы с вызовом скорой помощи, жители не могут дождаться ответа оператора по телефону 103. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в соцсетях: сначала люди не могут дозвониться, потом по нескольку часов ждут машину скорой помощи. Как писал DK.RU, больницы, предназначенные для пациентов с COVID-19, почти заполнены, люди вынуждены подолгу ждать результатов тестов, а в бюро госпитализаций царит настоящий хаос.

Я работаю уже больше 20 лет, — рассказал ЕАН один из врачей. — Но не помню такого, чтобы бюро госпитализаций говорило, что, мол, «мы не знаем, куда везти больного» или «куда вы его привезли, там и оставляйте». Нам приходится самим с пациентом в машине обзванивать приемники и просить нас принять. Но ведь это априори — функция бюро, информацию о свободных койках оно должно получать из горздрава. Так было всегда во время всех ЧП и эпидемий. Но сейчас система парализована. Горздрав и бюро госпитализаций не контролируют ситуацию в городе.

Кроме того, все частные медицинские центры в Екатеринбурге прекратили платное КТ-тестирование. Формально они ссылаются на какие-либо технические проблемы с аппаратами для компьютерной томографии, но неофициально признаются, что не хотели бы попасть на полный карантин, если обнаружится, что пациент болен коронавирусом.