Ситуация контролируемая. Режим ограничений в Свердловской области продлили до 6 июля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений по коронавирусу до 6 июля, об этом он сообщил на своей странице в Instagram:

Сегодня подписал указ о продлении ограничительных мер с самоизоляцией людей старше 65 лет еще на неделю, до 6 июля. При этом ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно, и, в зависимости от эпидобстановки, особый режим для некоторых организаций может быть частично ослаблен до конца недели. Как только появятся подробности — я вам как обычно сразу же все расскажу. Пока мы обсуждаем этот вопрос с медиками, экспертами Роспотребнадзора и другими специалистами.

Как рассказывал DK.RU, возобновить работу по указу губернатора разрешили спа-центрам, разрешено работать магазинам с отдельным входом площадью до 800 кв. м. Также свою деятельность возобновили библиотеки и автошколы (для практических занятий по вождению и для сдачи экзаменов), а фитнес-клубам можно работать в режиме индивидуальных тренировок.

По-прежнему запрет на работу действует в отношении ресторанов и кафе, а также торговых центров. Ранее губернатор Свердловской области рассказывал, что они возобновят работу на последнем, третьем этапе снятия ограничений, тогда как сейчас регион только приступил к первому этапу. Между тем, некоторые магазины в торговых центрах города возобновили работу, сообщал DK.RU.

На 29 июня в Свердловской области зафиксировано 12 516 случаев коронавируса, напоминает JustMedia.ru.