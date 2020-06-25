Передачу земель на Уктусе в пользование ОЭЗ «Титановая долина» рассмотрит суд

Арбитражный суд Свердловской области пересмотрит решение о передаче участка на юге Екатеринбурга в качестве площадки для второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». Это дело уже рассматривалось в суде: год назад инициатором иска стало территориальное управление Росимущества по Свердловской области, пишет Znak.com. Ведомство пыталось опротестовать сделки по передаче земли сначала ОАО «Аэропорт Уктус» (находилось под контролем УГМК), затем — «Титановой долине» и вернуть землю в федеральную собственность. Росимущество намеревалось истребовать у «Титановой долины» шесть земельных участков, образованных из одного. Управление ссылалось на наличие давнего запрета на отчуждение земли, отсутствие у МУГИСО права на распоряжение земельным участком, а также не недобросовестность приобретателей имущества, которая выразилась в несвоевременном уведомлении о принадлежности земельного участка.

Тогда суд отказал в удовлетворении требований.

17 июня 2020 г. МУГИСО вновь потребовало рассмотреть дело — «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Новое рассмотрение не коснется самого факта передачи земли, — прокомментировали в пресс-службе «Титановой долины». — ОЭЗ является добросовестным покупателем участка.

По словам представителей управляющей компании ОЭЗ, речь идет о пересмотре решения в части уведомления Росимущества о смене собственника участка. Ранее Росимущество утверждало, что сведения о передаче участка поступили в ведомство только в 2019 г. Однако, согласно новым обстоятельствам, Росреестр уведомил о смене собственника в 2016 г.

Судебное заседание по пересмотру решения назначено на 6 июля.

Отметим, в начале июня Росимущество направило в суд еще один иск, связанный с данной землей. Ведомство просит взыскать с администрации Екатеринбурга около 30 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Между тем, вторая очередь «Титановой долины» уже успешно осваивается резидентами особой экономической зоны. В 2018 г. якорным резидентом второй очереди ОЭЗ стал Уральский завод гражданской авиации. В марте 2020 г. о строительстве своего подразделения на этой территории заявило ООО «ГИГ-Екатеринбург» (специально созданное подразделение холдинга Global Insulator Group (Холдинг GIG), который является одним из крупнейшех в мире производителей стеклянной, полимерной, фарфоровой изоляции и линейной арматуры). А в начале апреля глава российского Минпромторга Денис Мантуров договорился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым о выделении места в ОЭЗ для завода компании «Тритон-Электроникс», которая будет выпускать здесь аппараты ИВЛ.