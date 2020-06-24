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Губернатор Свердловской области предложил снизить ставки по ипотеке до 2%

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Губернатор Свердловской области предложил снизить ставки по ипотеке до 2%
Иллюстрация: pixabay.com

Речь идет о льготной ипотеке, которую сейчас выдают под 6,5%. Накануне президент расширил ее условия: теперь сумма кредита для регионов увеличена с 3 до 6 млн руб.

#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании у полпреда Николая Цуканова и министра строительства РФ Владимира Якушева предложил снизить льготную ипотечную ставку на покупку жилья комфорт-класса, чтобы поддержать население. По словам главы региона, «жилье в крупных городах остается труднодоступным для семей со средним достатком»:

Поддержать строительный рынок и граждан позволит также снижение до конца 2020 г. ставки по ипотеке до 2%, а суммы первоначального взноса с 20% до 10%, — отметил губернатор.

Предложения, сформированные регионом, направлены в адрес заместителя председателя правительств РФ Марата Хуснуллина.

Добавим, что ставка по ипотеке с господдержкой на покупку нового жилья комфорт-класса под 6,5% была установлена властями в апреле.

Как сообщал DK.RU, 23 июня президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о расширении программы льготной ипотеки. Теперь сумма кредита увеличена с 3 до 6 млн руб. в регионах и с 8 до 12 млн руб. в крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской.

Ранее Ассоциация строителей Урала попросила правительство России снизить ставку по ипотеке в стране до 1% годовых. По словам президента организации Вячеслава Трапезникова, только этот маневр позволит сохранить потребительский спрос на жилье при падающих доходах населения:

Очевидно, что коронакризис не станет краткосрочным препятствием на пути отечественной экономики. Этот фактор останется с нами на многие месяцы, и в сочетании с теми сложностями, которые существовали и ранее, может стать долгосрочным угнетающим обстоятельством.

Напомним, что ранее ЦБ РФ пошел на рекордное снижение ключевой ставки до 4.5%. Аналитики полагают, что это повлечет за собой снижение ставок по кредитам, в том числе по ипотеке. Руководитель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) и аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков отмечал, что при нынешней ключевой ставке ипотечные ставки на покупку вторичного жилья могут снизиться до 7-7,5% годовых.

По словам аналитика, доступность ипотеки имеет и обратную сторону медали. Так на рынок вовлекаются семьи с низким доходом, что способствует качественному упрощению рынка жилья.

Автор: Екатерина Тарханова
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