Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина

23 июня президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о нескольких важных налоговых, финансовых и экономических изменениях. Приводим главное из его речи:

Повышение ставки НДФЛ с 1 января 2021 г. с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает эту сумму. Таким образом предполагается собрать порядка 60 млрд руб., которые направят на лечение детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями.

ВВП России в апреле, когда были введены ограничительные меры и объявлены нерабочие дни, снизился на 12%.

Повторная выплата 10 тыс. руб. на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет в июле. Тем, кто отправил заявление в июне, средства поступят автоматически.

Надбавки медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, продлят на июль и август, соцработникам — до 15 сентября.

Распространить льготную ипотеку под 6,5% на новое жильё стоимостью до 6 млн руб. А в крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — до 12 млн руб. Прежде лимиты составляли 3 млн и 8 млн руб. соответственно.