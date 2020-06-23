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Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина

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Налоговый маневр, льготная ипотека, самозанятые — везде. Главное из выступления Путина
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Повышение ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, новые выплаты на детей, удвоение суммы льготной ипотеки, снижение налогов для ИТ-компаний и единый налог на КИК.

#НОВОСТИ

23 июня президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам объявил о нескольких важных налоговых, финансовых и экономических изменениях. Приводим главное из его речи:

Повышение ставки НДФЛ с 1 января 2021 г. с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год. Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает эту сумму. Таким образом предполагается собрать порядка 60 млрд руб., которые направят на лечение детей с  тяжёлыми, редкими заболеваниями.
 
ВВП России в апреле, когда были введены ограничительные меры и объявлены нерабочие дни,  снизился на 12%.
 
Повторная выплата 10 тыс. руб. на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет в июле. Тем, кто отправил заявление в июне, средства поступят автоматически.
 
Надбавки медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, продлят на июль и август, соцработникам — до 15 сентября.
 
Распространить льготную ипотеку под 6,5% на новое жильё стоимостью до 6 млн руб. А в крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — до 12 млн руб. Прежде лимиты составляли 3 млн и 8 млн руб. соответственно.
 
С 1 июля 2020 г. распространить режим самозанятых на территории всей страны. Дать возможность получать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет.
 
Ставку по соцвзносам для ИТ-компаний предлагается снизить с 14% до 7,6% бессрочно, ставку налога на прибыль — с 20% до 3%.
 
Дать возможность российским налоговым резидентам, владеющим зарубежными активами, платить фиксированный налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний — на сумму 5 млн руб. в год.
 
Регионам выделят еще 100 млрд руб., чтобы компенсировать доходы, выпадающие из-за коронавируса и введенных из-за него ограничений и налоговых льгот. Дополнительно выделят 100 млрд руб. на обновление региональной дорожной сети.
 
Выделить еще 100 млрд руб. на кредитование под 2% компаний из пострадавших отраслей. Средствам поступят предприятиям в июне, июле и августе, затем долг будет списан, если организации сохранили штат сотрудников.  
 
Ознакомиться с полной речью президента можно на сайте Кремля.
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