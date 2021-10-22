Ненавистники в сети, на работе и улицах. Они будут всегда, но и они могут быть выгодны

Троллинг в обществе порой набирает просто невероятные обороты. Зачем людям так ярко ненавидеть кого-то постороннего? Разбираемся, в чем же дело. Мнение.

Троллингом в сети сегодня никого не удивить, как и просто ненавистничеством по отношению к совершенно незнакомым людям. Многие в своей жизни сталкивались с такими людьми, готовыми говорить гадости едва ли не круглые сутки.

О борьбе с такими людьми рассказала предприниматель, инвестор, первая женщина генеральный директор L’Oréal Джейми Керн Лима. Одна из глав ее книги «Верь себе! Интуиция сильнее советов» посвящена именно этой теме. Главное — в материале DK.RU.

«Я заметил, что ты снова немного набрала вес. Какую диету ты пробовала, если она не сработала?», «Я не пытаюсь задеть твои чувства, но тебе следует подумать о найме стилиста», «Не поймите меня неправильно, но…» Все эти критические замечания — это реальные вещи, которые люди на самом деле размещали на моих страницах в социальных сетях.

На MTV было шоу под названием «Реальный мир», где незнакомцы жили вместе в режиме непрерывной съемки, но реалити-шоу еще не было мейнстримом. Я приближалась к концу своего выпускного года в колледже, и некоторые друзья и я, по прихоти, подумали, что было бы забавно подать заявку на участие в шоу. Мне позвонили и сказали, что из тысяч поданных заявок я прошла на отборочные раунды в Лос-Анджелесе. Я прилетела в Лос-Анджелес, буквально понятия не имея, во что ввязываюсь, и тем не менее чувствуя себя взволнованной и непобедимой.

Поскольку все это происходило в реальном времени, и мы были заперты внутри дома, не зная, что происходит снаружи, единственный способ, которым фанаты могли общаться с нами, — это нанять небольшие самолеты, чтобы развесить баннеры над домом, в котором мы жили и нас снимали. Фанаты так увлеклись нашим шоу, что собирали свои деньги и летали над нашим домом, пытаясь натравить соперников друг на друга. Это было безумие. Особенно потому, что это была единственная информация, которую мы получали из внешнего мира.

Когда пролетал самолет, говоря что-то вроде: «Джейми, следи за тем-то и тем-то, они проголосовали за то, чтобы выгнать тебя», я никогда не знала, было ли это правдой. Иногда я получала добрые сообщения от фанатов, такие как «Давай, Джейми, давай, мы тебя любим!», но потом много дней пролетали самолеты с комментариями типа «Джейми отстой, она двулична» или другими обидными сообщениями обо мне или других участницах. У меня начиналась болезненная физическая реакция каждый раз, когда я слышала шум двигателя одного из этих маленьких самолетов над головой.

Я продержалась все три месяца, была последней женщиной в доме, и меня выгнали за день до окончания шоу. И я подумала, что это конец захватывающего, единственного в жизни опыта. Но я была неправа. Мне предстояло узнать, что самолеты-ненавистники были всего лишь разминкой перед тем, что должно было произойти.

В первые двадцать четыре часа после того, как я покинула дом Большого Брата, я узнала, что люди создали сотни веб-сайтов в ответ на шоу, включая самоуверенные сайты, поддерживающие или ненавидящие каждого участника. У меня были фан-сайты, и у меня были сайты ненависти, оценивающие все обо мне. Кстати, поскольку я была одной из немногих конкурсанток, которые носили макияж в доме, и я наносила его перед зеркалом, поклонники и критики обратили на это внимание. Один ненавистник создал подлую онлайн-игру, в которой вы могли бы размазать блеск для губ по всему моему лицу. Другие публиковали мои фотографии с макияжем, покрывающим каждый квадратный дюйм моего лица, как абстрактная картина. Это было смешно, не смешно, потом снова смешно.

Моей первой реакцией на ненавистные сайты было свернуться калачиком в своем одеяле дома, с пачкой мороженого и пакетами конфет, плача от боли. Мы можем получать всю позитивность в мире, и все же наш мозг по умолчанию усиливает то, когда один человек говорит что-то негативное. В то время я не знала, как взять под контроль свое внимание и мышление.

Легко сказать: просто перестань беспокоиться. Потому что я точно знаю, что знаменитые слова верны: причинение боли людям множит боль. В глубине души мы все жаждем человеческой связи и объединения. И когда вы полностью перестаете заботиться о том, что думают другие люди, это также происходит ценой отключения от человечества. И это тоже не очень хорошо. Так каково же решение?

Это была долгая битва для меня, потому что я поняла, что всякий раз, когда вы выставляете себя на всеобщее обозрение, всякий раз, когда вы рискуете, каждый раз, когда вы говорите свою правду, каждый раз, когда вы выходите и делаете что-то смелое, великое или публичное, это всегда сопровождается критикой. И в значительной степени единственный способ не получить никаких ненавистников или критиков — это ничего не делать и не говорить со своей жизнью.

Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Великие личности всегда сталкивались с яростным сопротивлением со стороны посредственных умов». Теперь, если бы я использовала эту цитату, я бы заменила слово «посредственный» на «неразвитый». Но в любом случае цена, которую мы все платим за то, что делаем что-то великое, заключается в том, что не всем это понравится или понравитесь вы.

Спустя годы я обнаружила, что работа на телевидении вернула меня в мир ненавистников. «Ты беременна?», «Ты набираешь вес», «Похоже, пуговицы на твоем костюме отваливаются!», «Твой голос очень раздражает и портит мне завтрак, когда я смотрю на тебя. Мне нужно переключить канал»…

Когда вы делаете что-то публичное, или что-то, что действительно имеет значение, или что-то, что заставляет вас выйти за пределы своей зоны комфорта на пути к чему-то великому, у всех, кажется, есть свое мнение по этому поводу. И я поняла, что чем ты смелее или успешнее, тем больше другие люди думают, что ты не такой человек, как они, и что у тебя нет чувств. Я слышу это от актеров и других друзей, у которых есть публичная или видная работа. Люди пишут или говорят о них так, как будто они предполагают, что те не почувствуют этого или на самом деле не пострадают от этого. Но мы все люди.

Каждый раз, когда я получаю письмо, наполненное ненавистью, или читаю негативный пост в интернете, это может немного задеть мои чувства, но я все лучше и лучше позволяю этому скатываться с меня, как вода со спины утки. И я начала намеренно уделять больше внимания добрым электронным письмам, а также письмам, сообщениям и заметкам зрителей, которые делились тем, как их дни стали ярче из-за нашего утреннего шоу, или как они чувствовали себя менее одинокими, или как им нравилось получать от нас новости. То, на чем мы фокусируемся, мы увеличиваем, и мы должны мудро выбирать наш фокус.

У мотивационного оратора и бывшего игрока NFL Трента Шелтона есть один из самых проницательных способов переформулировать ненавистников в позитивном свете. Он описывает ненавистников как людей, которые на самом деле восхищаются тем, что вы делаете, просто у них есть другой способ показать это.

Он говорит: «Ненавистники — это просто сбитые с толку сторонники». Он говорит, что ненавистники часто следуют за вами в социальных сетях; это любовь.

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