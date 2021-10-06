«Вы замечали, что у нас не то чтобы одобряют успех? Явление носит тотальный характер»

«До сих пор, уже в современной России, богатый человек считается почти что ворюгой. И потому многие не могут радоваться успехам других. Считая, что в этот момент что-то воруется у них самих». МНЕНИЕ.

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, пишет на Facebook о всеобщей нелюбви к успешным людям:

— Вы замечали, что у нас не то чтобы одобряют успех? Я сейчас про бизнес в общем и про отдельные проекты в частности. Вы замечали, что редко когда видишь, что искренне кто-то радуется за успех? Скажем, построили завод. Сразу комментарии: «Не, не запустят, кадров нет». Или мост построили. И сразу: «Сколько же там наворовали!». Кажется, что запуск ракеты Маском не так празднуется, как не запуск ракеты Роскосмосом. Я утверждаю, что это явление носит массовый, тотальный характер. Почему так? Давайте разберемся.

Строго говоря, еще в XIV-XV веках такой подход был общепринятым. Мир казался маленькой, ограниченной и, главное, конечной площадью. В логике экономики того периода зарабатывание денег в одном месте уменьшает их количество в другом. Иными словами, дефицит всего в замкнутой системе делает успех одних неудачей других. Автоматически. Поэтому в католицизме поощрялась если не аскетичность, то умеренность. Истинный сын церкви не должен стяжать, он должен прилежно и, внимание, как все трудится. И ему умеренно воздастся. Логично.

Дальше случился Адам Смит, эпоха изобретений, индустриализация. Появилось новое знание: мир с точки зрения ресурсов и возможностей существенно шире, глобальнее. И создание новых возможностей ведет к созданию новых рабочих мест. Откровением XVII-XVIII веков стала мысль, что зарабатывание денег одними ведет к обогащению общества, всех. Это повлияло и на религиозные ценности. Теперь стало грешновато накапливать, держать в кубышке. А вот работающие деньги, вложение капитала стало признаваться хорошим, праведным деянием. Богатый человек понемногу стал ассоциироваться с благодетелем. С тем, кто увеличивает общественное благо.

А что же произошло у нас? На протяжении всей жизни СССР мы имели закрытую экономику. Экономику ограниченных ресурсов и возможностей. Более того, экономику плановую, где пространство для маневра у предпринимателя было ограничено уголовным кодексом. Общественное мнение формировалось ровно как в XIV-XV веке: в условиях ограниченных ресурсов любое богатство является нечестно нажитым, греховным, потому что априори было отнято у кого-то. Это очень логично и очень понятно. Потому до сих пор, уже в современной России, с немного более открытой экономикой, богатый человек считается почти что ворюгой. И потому многие не могут радоваться успехам других. Считая, что в этот момент что-то воруется у них самих.

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