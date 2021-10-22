Владимир Путин считает, что капитализм себя исчерпал

Глава государства отметил, что нарастающая разница между богатыми и бедными толкает людей на необдуманные поступки, а капитализм больше не дает выхода из клубка всё более запутанных противоречий.

Выступая на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» 21 октября президент России Владимир Путин рассказал о возрастающем во всем мире уровне напряжения, пишет Секрет фирмы. «Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — отметил президент.

Владимир Путин считает, что социально-экономические проблемы человечества обострились до степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба. Даже в самых богатых странах и регионах из-за неравномерного распределения материальных благ сейчас усиливается неравенство между людьми и странами в целом, в то время как капитализм больше не дает выхода из клубка всё более запутанных противоречий:

Разочарование подхлёстывает агрессию, толкает людей в ряды экстремистов, а у людей в таких странах возникает чувство неоправдавшихся, несбывшихся ожиданий. Ощущение отсутствия каких-либо жизненных перспектив не только для себя, но и для своих детей. Именно это приводит к поиску лучшей доли, к неконтролируемой миграции, что, в свою очередь, создаёт предпосылки для социального недовольства уже в более благополучных государствах.

Глава государства отметил, что на фоне пандемии также усугубляются проблемы бедности, высокого уровня безработицы или отсутствия качественной медицины. Отстающие страны всё это видят и теряют веру в то, что можно догнать по уровню жизни мировых лидеров. В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, и есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайних форм.

Президент напомнил, что из-за заражения коронавирусом во всём мире умерли уже более 4,9 млн человек. По его словам, эти цифры превосходят даже военные потери основных участников Первой мировой войны. Пандемия должна была объединить людей, но она их, наоборот, разъединила:

Даже по гуманитарным соображениям — я имею в виду сейчас не Россию, Бог с ними, с этими санкциями в отношении России, — но ведь санкции сохраняются в отношении тех государств, которые крайне нуждаются в международной помощи. <…> А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается — ничего нет, болтовня одна. Вот что на поверхности оказывается.

Он добавил, что коронавирусная инфекция «стала только поводом, причиной социального раздражения, недовольства».

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