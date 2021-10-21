Город для пешеходов. Мэрия готовит поправки в нормы проектирования новых кварталов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов инициировал процесс подготовки поправок в нормы градпроектирования. В новых районах будет меньше парковочных пространств, а дома станут выше.

После утверждения новых стандартов застройка уплотнится, но при этом вырастет такой показатель, как обеспеченность жильем, сообщает 66.RU со ссылкой на издание «Екатеринбургский вестник».

Сегодня при проектировании многоквартирного дома на одного человека закладывается 30 кв. м площади, в будущем показатель вырастет — до 35 кв. м. Одновременно власти разрешат девелоперам возводить больше жилья на условном гектаре — в среднем 17,5 тыс. кв. м вместо действующих сегодня 15 тыс. кв. м. В отдельных кварталах показатель будет еще выше: на 25% — при застройке территорий, выделенных под комплексное развитие, и еще на 25% там, где хорошая обеспеченность общественным транспортом: есть трамвайные остановки, станции метро или городской электрички. Одновременно в таких транспортно доступных районах изменится норматив по парковкам: минимальный показатель, который сегодня составляет 1 машино-место на 80 кв. м застройки, можно будет снизить на 25%.

В мэрии отмечают, что изменения связаны с тем, что действующие нормы градпроектирования не вполне соответствуют ситуации в городе.

Мы проанализировали жилищную застройку за последние 6-7 лет и сейчас приводим нормативы в соответствие с реальной застройкой. К тому же есть тенденция на формирование комфортного города для пешеходов — это тоже нужно учитывать, — цитирует издание Рустама Галямова — вице-мэра, курирующего строительный сектор.

Новые нормы начнут действовать уже в следующем году. Также в 2022 году ожидаются корректировки в градостроительных регламентах и правилах землепользования и застройки, за счет которых в Екатеринбурге начнет применятся дифференцированный подход при расчете потребности в местах в детских садах и школа: в новых микрорайонах, где большое количество семей с детьми, коэффициент будет выше, чем в уже сложившейся застройке.

Напомним, в прошлом году после долгих споров в Екатеринбурге были утверждены новые правила землепользования, которые также вводят более плотную застройку. Как сообщал DK.RU, депутаты гордумы приняли поправки, увеличившие коэффициент строительного использования участков в зоне Ж-5 (многоэтажная жилая застройка) с трех до четырех. То есть на каждом квадратном метре застраиваемого участка девелопер имеет право возвести 4 кв. м зданий.