Активный цифровой след в интернете губит карьеры топ-менеджеров. Как поправить репутацию?

Воздержаться от политических комментариев, не публиковать фото из ночных клубов, не критиковать бывших работодателей. HR-специалисты рассказали, как пройти собеседование, если вы активны в соцсетях.

Все чаще причиной отказа в найме топ-менеджмента и громких увольнений становится активный цифровой след — любые осознанные действия в интернете. Даже если соискатель считает, что ему нечего скрывать от корпораций, будущий работодатель все равно проверит, насколько совпадают данные резюме и цифрового профиля, пишет Forbes. По данным HeadHunter, с 2020 года 84% работодателей проверяли страницы соискателей в соцсетях перед собеседованием. Такую проверку проходили 22% кандидатов на любые позиции (включая управленцев) и 76% претендентов на руководящие позиции.

«В 2020 году 91% наших клиентов изучали цифровой профиль кандидата на позицию топ-уровня», — рассказала директор рекрутингового агентства SunPeople Executive search Наталья Шкулова:

Наши компании-заказчики отклонили 11% представленных им резюме по причинам, связанным с цифровым следом соискателей, — например, из-за комментариев политических новостей и постов, фотографий из ночных клубов и в алкогольном опьянении, откровенных снимков в Instagram. Такого высокого процента отказов из-за кибертени, как в последние два года, не было никогда.

Сейчас HR-специалисты рекомендуют менеджменту придерживаться нейтрального тона высказываний. Правило об уважении к собеседникам касается не только официальных платформ, но и личных аккаунтов. В 2019 году первого заместителя генерального директора «Росгеологии» Руслана Горринга уволили после его стрима на платформе Twitch. В ходе трансляции Горринг ругался матом и говорил о том, что состоит в интимной связи со своими сотрудницами (об этом эпизоде подробно рассказывал DK.RU). Не стоит также открыто критиковать экс-руководителей или экс-работодателей в публичном поле. Это знак для рекрутеров, что соискатель может поступить так же и на новом месте работы.

К категории нежелательных публикаций относятся и фотографии в купальниках или с оголенными частями тела, с алкогольными напитками, в ночных клубах и так далее. Рекрутеры оценят, если у кандидата есть профессиональный блог с короткими постами о лучших проектах, удачах и неудачах, выходах из сложных ситуаций, а также вдумчивые и не противоречащие друг другу комментарии. Главное — согласовать с работодателем, что разрешено и запрещено публиковать в интернете, и помнить о политике конфиденциальности с предыдущих мест работы.

Сам по себе контроль со стороны работодателя — это право, данное ему Трудовым кодексом РФ в статьях 22 и 56. Поэтому несоблюдение этих запретов может стать основанием для увольнения.

Пассивный цифровой след тоже вполне может стать причиной увольнения. К нему относятся IP-адрес устройства, история браузера, cookie-файлы. Если знать имя и фамилию владельца гаджета, эти данные дадут исчерпывающую картину о его интересах и передвижениях. В офисах контроль происходит с помощью камер видеонаблюдения и электронных пропускных систем, на удаленке или при гибридном графике работы — через специальные программы отслеживания. Установка подобных программ на рабочие устройства сотрудников характерна для крупных холдингов и государственных корпораций. Чаще всего они запрещают заходить на сайты развлекательного характера, интернет-магазины, в соцсети, играть в компьютерные игры, а также хранить на компьютере личную информацию и книги.

Если руководитель в прошлом необдуманно разместил слишком много информации о себе или откровенные высказывания, он наверняка захочет замести следы. Для этого можно использовать право на забвение, которое предоставляют крупные поисковые системы. Благодаря нему пользователь может убрать из выдачи ссылки на ресурсы, где он упоминается. Если материалы удаляются из поисковиков, они все равно остаются в интернете. Это означает, что пользователи смогут находить их по прямым ссылкам, через социальные сети и другие поисковые системы.

С 1 марта 2021 года любые данные, оставленные в личных профилях в соцсетях и на онлайн-площадках, считаются «общедоступными персональными данными». Теперь оператор должен получить разрешение пользователя в случае, если хочет раскрыть информацию о нем, а также удалять данные по его первому требованию, чтобы прекратить стороннее использование.

Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда знакомые или незнакомые люди выкладывают общие фотографии и видео без разрешения участников съемки. Когда материал еще не успел широко разойтись, можно сделать скриншот и письменно попросить автора удалить публикацию. Если через два-три дня публикация останется на месте, нужно обратиться в службу поддержки соцсети. Но даже эти действия не гарантируют сохранение рабочего места. В марте 2021 года практически вся медиаслужба футбольного клуба «Локомотив» вместе с ее руководителем Кириллом Брейдо была уволена из-за одной фотографии. Один из сотрудников разместил общее фото, на котором он и его коллеги запечатлены в зеленых майках с фразой нецензурного содержания. Подписчики успели сделать скриншот, а разлетевшаяся фотография оскорбила и фанатов клуба, и его руководство.

«Сегодня позитивный и чистый цифровой след так же важен, как и хорошая кредитная история», — отмечает Наталья Шкулова:

Исправить свой негативный образ в сети пока крайне непросто. В то же время полное отсутствие упоминаний руководителя в поисковиках скорее вызовет подозрение у рекрутеров, чем уважение к приватности.

С самых первых шагов в сети стоит четко продумывать свои высказывания и публиковать только ту информацию, которая не скомпрометирует ни управленца, ни его компанию.

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