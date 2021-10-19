Устанете платить — пересядете на автобусы. В Екатеринбурге увеличат число платных парковок

Платные парковки приносят в бюджет Екатеринбурга около 8 млн руб. в год. Но мэрия не намерена останавливаться на достигнутом. Скоро система заработает во всем городе, обещают чиновники.

Систему штрафов за использование платной парковки без оплаты не могли запустить несколько лет. Теперь она заработала: 100 автомобилистов уже получили штрафы (по 1 тыс. руб.). По словам замглавы комитета гордумы по транспорту Сергея Яскевича, пока система тестируется, но скоро начнет действовать во всем городе.

Сейчас в Екатеринбурге 2,2 тыс. платных парковочных мест, к 2023 г. будет 12 тысяч. По мнению депутатов, расширение таких зон позволит пересадить автомобилистов на автобусы.

Платные парковки приносят городу около 8 млн руб. в год. На их содержание в программе по развитию общественного транспорта и безопасности дорожного движения на 2022–2026 гг. заложено 113 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что администрация Екатеринбурга запустила конкурс на лучшую концепцию благоустройства набережной Исети от ул. Ткачей до Лыжников. Преобразование затронет 5,5 км береговой линии и территории в 50 га. Победитель получит ₽2,6 млн. Но не факт, что его проект будет реализован.