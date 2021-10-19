За проект благоустройства набережной у ЦПКиО заплатят ₽2,6 млн. Но не факт, что реализуют

Администрация Екатеринбурга запустила конкурс на лучшую концепцию благоустройства набережной Исети от ул. Ткачей до Лыжников. Преобразование затронет 5,5 км береговой линии и территории в 50 га.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков рассказал, что участники конкурса должны разработать общее стилевое решение элементов благоустройства и концепцию освещения набережной, включить в проекты систему общественных пространств с зонами для пассивного и активного отдыха, организовать беговые, велосипедные и речные маршруты. При этом необходимо учесть девелоперские проекты, которые реализуются вдоль набережной, и максимально сохранить озеленение.

Мы отбираем семь команд, Первый этап конкурса проводится с 19 октября по 19 ноября, затем состоится заседание комиссии с 22 по 26 ноября, на котором пройдет отбор финалистов. Конкурс продлится до 1 марта. Спешить не стоит, поскольку территория проектирования составляет 50 га, нужно продумать транспортную доступность, экологическую часть и функциональность, — уточнил Андрей Молоков.

Как сообщает JustMedia.ру, победитель конкурса получит 2,6 млн руб. от «Гильдии строителей Урала», шестеро финалистов — по 500 тыс. руб. Однако не факт, что концепцию победителей примут к реализации. В техзадание на разработку эскизного проекта включат все достойные идеи.

Напомним, что компания Acons Group предложила построить у ЦПКиО насыпной остров с жилым кварталом. Сейчас это депрессивная заболоченная территория. Acons Group готова за свой счет очистить реку и благоустроить набережную. По ее оценке, затраты составят ок. 1,5 млрд рублей. Алексей Орлов подписал постановление, позволяющее девелоперу начать проектные работы, в феврале.

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